Эффективный шопинг перед гендерными праздниками: как всё успеть и сэкономить

Конец февраля и начало марта по количеству покупок могут сравниться разве что с декабрём. Есть несколько универсальных правил для удачного шопинга, которые стоит взять на вооружение. Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов ЮMoney, рассказал, как сэкономить и уменьшить уровень предпраздничного стресса.

Покупки в онлайне и промокоды

Лучше покупать подарки онлайн, чтобы была возможность сравнить цены и характеристики товаров и получить скидки. Некоторые бренды снижают цены на определённые товары только в своих онлайн-магазинах и соцсетях. Например, дают скидку 10% на первый заказ через приложение.

Сэкономить ещё больше помогают купоны и промокоды. С их помощью можно получить бесплатную курьерскую доставку, бонусные баллы или дополнительную скидку. Найти актуальные промокоды и купоны можно на любом сайте-агрегаторе — достаточно ввести соответствующий запрос в поисковике.

К тому же онлайн-шопинг поможет сэкономить на дороге: не придётся тратить деньги на бензин или на проезд в общественном транспорте.

Кэшбэка много не бывает

Используйте кэшбэк, чтобы вернуть часть потраченных средств на карту. Обычно таким образом можно сэкономить до 5%, а во время специальных акций от интернет-магазинов — до 20%.

У пользователей также есть возможность получить двойной кэшбэк. Например, можно оплачивать покупки кошельком ЮMoney, к которому привязана банковская карта, — придёт кэшбэк и от платёжного сервиса, и от банка. Можно получить даже тройной кэшбэк: для этого нужно отсканировать в мобильном приложении сервиса бумажный чек за офлайн-покупки — за акционные товары будет начислен дополнительный кэшбэк.

Искать подарки на кэшбэк-сервисах

Подарки можно выбирать не только в торговых центрах и интернет-магазинах, но и через кэшбэк-сервисы. Такие площадки отбирают товары по категориям и показывают самые выгодные предложения. Если в вашем банке действует система кэшбэка, в мобильном приложении вы наверняка найдёте список магазинов, за покупки в которых вернётся больше всего.

Сравнивать цены на маркетплейсах

Если вы выбираете в подарок одежду, бытовую технику, косметику или товары для дома, есть смысл сравнивать цены в официальных магазинах и на крупных маркетплейсах. На таких площадках часто бывают большие скидки, а ещё они предлагают постоянным покупателям персональные бонусы.

Ассортимент товаров на маркетплейсах обычно шире, чем в интернет-магазинах и даже самых больших торговых центрах. К тому же популярные маркетплейсы, как правило, имеют разветвлённую сеть центров выдачи. Получить товар будет просто, даже если вы хотите поздравить жителя региона и заказать доставку в его город.

Прошлогодние предпраздничные тренды

Для магазинов День защитника Отечества и Международный женский день — период высоких продаж. По данным сервиса ЮKassa, в прошлом году общее количество покупок перед 8 марта было в 2,5 раза больше, чем перед 23 февраля. Такие выводы сделаны на основе анализа более чем 30 млн платежей за неделю до праздников в 2021 году.

Заметнее всего перед Днём защитника Отечества в прошлом году вырос спрос на услуги в сфере туризма — на 98%, если сравнивать с обычной неделей февраля. Далее идут квесты (+80%), спортивные и туристические товары (+62%), игровые товары (+38%), а также уходовая косметика (+28%). Как правило, джентльменский набор подарков из года в года остаётся неизменным.

За неделю до 8 марта больше всего покупок в интернет-магазинах пришлось на парфюмерию и косметику. По сравнению с обычной неделей марта 2021 года продажи увеличились в 6,2 раза. Такой же рост показали продажи цветов. На третьем месте — ювелирные украшения (рост в 3,7 раза). В пятёрку лидеров входят также билеты на различные мероприятия (рост в 2,3 раза) и электроника (рост в 2,2 раза).