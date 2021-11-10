Екатерина Непомнящая возглавила отдел маркетинга «Яндекс.Маркета»

Екатерина Непомнящая назначена главой маркетинга «Яндекс.Маркета». Ранее она руководила направлением бренда и маркетинговых коммуникаций.

На новом посту Непомнящая сфокусируется на приоритетных для бизнеса задачах: повышении узнаваемости «Яндекс.Маркета» как растущего маркетплейса и эффективности рекламных кампаний, а также на запуске кампаний для продвижения новых значимых для бизнеса категорий и проектах на стыке онлайна и офлайна, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Екатерина Непомнящая присоединилась к команде «Яндекса» в 2015 году. Она отвечала за развитие мобильного маркетинга ряда сервисов, а в 2016 году перешла в «Яндекс.Маркет», где занималась мобильным маркетингом. Под руководством Непомнящей был запущен бренд «Беру» на базе совместного предприятия «Яндекса» и «Сбербанка»

Осенью 2020 года «Беру» был интегрирован в «Яндекс.Маркет» — команда бренда и маркетинговых коммуникаций во главе с Непомнящей провела ребрендинг. Также она руководила маркетингом ряда бизнес-экспериментов.

В 2013 году Непомнящая начала работать в команде мобильного стартапа в сфере лояльности в шоппинге ShopPoints, в 2014 году уехала в Китай, где в качестве менеджера по маркетинговым коммункиациям Alibaba Group занималась запуском мобильного продукта группы UC browser на российском рынке. В 2015 году она вернулась в Россию и присоединилась к команде мобильного маркетинга «Яндекса».