Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса Беру, совместного проекта Сбербанка и Яндекса с 9 апреля 2019 года.

До перехода Екатерина являлась вице-президентом, директором Департамента производственной системы Сбербанка и процессов. Свою деятельность в Сбербанке начала в 2015 году в должности управляющего Вернадским отделением Московского банка. Далее работала директором Управления продаж малому бизнесу Московского банка. До прихода в банк Екатерина являлась продуктовым директором новых форматов и вице-президентом по функциональной интеграции Walmart Stores Inc., а также коммерческим директором, директором Департамента закупок и директором по организации поставок Х5 Retail Group.

Екатерина окончила Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина по специальности «юриспруденция».