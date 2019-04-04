Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса Беру
Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса Беру, совместного проекта Сбербанка и Яндекса с 9 апреля 2019 года.
До перехода Екатерина являлась вице-президентом, директором Департамента производственной системы Сбербанка и процессов. Свою деятельность в Сбербанке начала в 2015 году в должности управляющего Вернадским отделением Московского банка. Далее работала директором Управления продаж малому бизнесу Московского банка. До прихода в банк Екатерина являлась продуктовым директором новых форматов и вице-президентом по функциональной интеграции Walmart Stores Inc., а также коммерческим директором, директором Департамента закупок и директором по организации поставок Х5 Retail Group.
Екатерина окончила Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина по специальности «юриспруденция».
«Я рад, что Екатерина присоединилась к команде Беру. Уверен, что ее опыт поможет в решении тех амбициозных задач, которые стоят перед всей компанией, в том числе построении самой клиентоориентированной экосистемы на рынке электронной коммерции», — прокомментировал назначение Максим Гришаков, генеральный директор Группы компаний Яндекс.Маркет.