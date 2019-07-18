Екатеринбуржец первым в России оплатил автомобиль онлайн через Яндекс.Кассу

Житель Екатеринбурга первым в стране оплатил через интернет и получил с доставкой на дом автомобиль — Renault ARKANA стоимостью около 1,5 млн рублей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Яндекс.Кассы и российского онлайн-шоурума Renault: Касса реализовала сценарий полной онлайн-оплаты авто на renault.ru.

Продажи на сайте Renault стартовали для всей России, сама покупка происходит так же просто, как и в любом другом интернет-магазине: достаточно выбрать, а затем оплатить автомобиль — и его доставят по указанному адресу. При желании перед онлайн-покупкой человек может также заказать на дом тест-драйв автомобиля.

«Раньше с помощью Яндекс.Кассы пользователи могли внести только предоплату за автомобиль в онлайн-шоуруме Renault. Но потом нужно было прийти в автосалон и заплатить оставшуюся сумму. Теперь человек может полностью оплатить покупку онлайн и получить автомобиль с доставкой. Заказать и оплатить машину стало так же просто, как пиццу», — говорит Дмитрий Кармишин, заместитель коммерческого директора Яндекс.Кассы.

Совместный проект Яндекс.Кассы и Renault по продажам машин через интернет — первый подобного рода в России. На сайте Renault можно купить любую модель Renault, в том числе ARKANA во всех комплектациях. Яндекс.Касса поможет оплатить заказ любой банковской картой.