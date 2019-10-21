Экономику Рунета оценили в 5 трлн рублей

Общий объём экономики российской интернет-индустрии в 2019 году достиг 5 трлн рублей. Количество россиян, приобретающих легальный контент в интернете, за последние семь лет выросло в пять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина.

По данным экспертов интернет-индустрии, вклад экономики Рунета в экономику России в 2018 году составил 3,9 трлн рублей, это на 11% больше, чем в 2017 году.

«По нашим общим оценкам, мы можем говорить о том, что общая экономика Рунета, включая мобильную экономику, составляет сейчас пять трлн рублей. Более того, учитывая то, что российский ВВП сегодня оценивается в 100 трлн рублей, мы можем говорить о том, что доля экономики Рунета в доле экономики страны составляет 5%, это более чем приличный показатель», — комментирует Алексей Волин.

Число пользователей, которые покупают в интернете легальный контент, увеличилось в текущем году до 30 млн человек. Они покупают в интернете игры, книги, видео. В 2012 году таких людей было 6 млн. Доля пиратских сервисов в России сегодня стремительно снижается. При этом в правительстве не испытывают «никаких иллюзий» в отношении того, что этот рынок будет ликвидирован полностью.