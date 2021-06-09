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Экосистема электронной торговли в России 2021

Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, DostavkaGuru, Global Rus Trade, Greensight, Inventive Retail Group, Mail.ru представила экосистему электронной торговли 2021 года.

Цель экосистемы — показать общую картину, ключевые разделы рынка и важнейших игроков, создать у участников понимание структуры рынка и вариации услуг, а также показать области перспективного развития.



Изменения по сравнению с предыдущей версией карты 2019 года:

  • Количество компаний, вошедших в карту, выросло с 690 до 856 сервисов.

  • Количество подкатегорий также увеличилось. В 2021 году на карте представлено 134 подкатегории, а в 2019 году их было 30.

Печатная версия карты, в которой представлены все категории сервисов и их основные игроки вошла в пакет участника конференции ECOM EXPO`2021, 9–10 июня, Москва.

Автор: Анна
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