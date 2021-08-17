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Экосистема российский электронной торговли 2021

Команда Data Insight представляет новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight.

Она значительно расширилась в сравнении с предыдущей версией карты экосистемы электронной торговли (2019 года):

  • Количество сервисов, вошедших в экосистему, выросло с 690 до 1250
  • Количество блоков уменьшилось с 9 до 5
  • Количество категорий также уменьшилось с 119 до 40, при этом количество подкатегорий выросло с 30 до 134
  • Процент новых сервисов в экосистеме — 58%

Экосистема подготовлена исследовательским агентством Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, Inventive Retail Group, Mail.ru и Starfish.

Основные выводы, сделанные по итогам разработки новой экосистемы электронной торговли:

Сервисы, ранее присутствовавшие на рынке, чаще всего универсализируются

Мы видим тенденцию к наращиванию числа сервисов/продуктов у тех участников экосистемы, которые уже давно присутствуют на рынке. Эти сервисы часто включены в несколько категорий экосистемы и занимаются развитием своих компетенций в нескольких смежных нишах. Услуги таких сервисов часто связаны между собой и могут быть представлены как комплекс услуг.

Сервисы, которые вышли на рынок относительно недавно, чаще всего занимают одну нишу

Мы видим тенденцию к концентрации сервисов/появлению большого числа новых сервисов концентрированных на монопродукте. Такие сервисы чаще всего представлены только в одной категории: они тоже могут специализироваться на нескольких услугах, но все они выполняются в рамках одной ниши.

На рынке электронной коммерции появились новые ниши для развития

Появление новых ниш связано с расширением списка задач, которые интернетмагазины, торговые площадки и селлеры маркетплейсов стали готовы отдать на аутсорсинг. Сейчас сервисы могут упросить или взять на себя почти любой процесс, проходящий внутри интернет-магазина.

Автор: Анна
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