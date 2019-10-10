Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумoва возглавила логистическую компанию LORUS SCM

Ольга Наумова заняла пост генерального директора в «ЛОРУС Эс Си Эм», логистическом провайдере уровня 4PL, с задачами дальнейшего развития логистических активов и создания и запуска логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ.

Ольга Наумова, в июне 2019 года покинувшая должность генерального директора сети «Магнит», c 7 октября заняла пост генерального директора логистического провайдера уровня 4PL «ЛОРУС Эс Си Эм», получив долю в ее капитале, и вошла в руководство группы компаний «СОЛЛЕРС» Вадима Швецова. В задачи нового гендиректора войдут разработка и реализация консолидированной стратегии развития логистических активов, а также создание и запуск логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ.

«Логистический бизнес обладает огромным потенциалом роста и увеличения доходности за счет развития новых бизнес-моделей и создания цифровых сервисов, устраняющих существующие неэффективности в цепях поставок в ритейле или на производстве. Ольга Наумова имеет не только богатый опыт управления логистикой, но и обладает стратегическим видением развития логистики как целого комплекса инновационных решений», — заявил Вадим Швецов, комментируя назначение.

С целью реализации синергий в дальнейшем развитии и создании цифровых платформ компании «ЛОРУС Эс Си Эм» и группы СОЛЛЕРС, Ольга Наумова также займет пост заместителя генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС». В этом статусе она будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов «умной мобильности», а также в запуске новых проектов СОЛЛЕРС в этом направлении.