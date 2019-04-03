Экс-глава Quelle.ru и Otto.ru в России назначена генеральным директором PimPay

Ольга Сатановская, ранее возглавлявшая проекты Quelle.ru и Otto.ru (Otto Group Russia), назначена Генеральным директором компании PimPay со 2 апреля 2019 года.

Основатель финтех-стартапа PimPay Евгений Чернов, ранее занимавший эту должность, остается в руководстве компании на должности Управляющего директора.

Евгений сосредоточится на стратегии развития бизнеса и IT-разработке новых сервисов для e-commerce, сопровождая их до стадии операционного управления.

«Основной фокус компании на ближайшие годы — выстроить процесс быстрой проверки продуктовых гипотез и вывода на рынок новых сервисов, которые будут полезны как большим (ТОП-100) так и средним игрокам рынка товарного e-commerce РФ. Необходимо уделить внимание IT-доработке уже работающих сервисов под задачи классического e-commerce, а также привлечь экспертизу сильного управленца, который знает „боли“ интернет-магазинов изнутри. Ольга займется привлечением крупных клиентов и масштабированием уже готовых сервисов, в том числе и за счёт улучшения внутренних операций и налаживания регулярного менеджмента, что позволит мне сосредоточиться на глобальных планах развития PimPay», — рассказал Евгений Чернов.