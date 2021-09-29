Экс-СЕО «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков присоединился к команде eCompass

Максим Гришаков, заявивший на прошлой неделе об уходе с поста генерального директора «Яндекс.Маркета​», присоединился к команде экосистемы сервисов для работы с маркетплейсами eCompass. Экс-СЕО «Яндекс.Маркета» стал председателем наблюдательного совета eCompass.

Максим будет помогать входящим в eCompass компаниям в стратегическом развитии бизнеса, определении ключевых целей и улучшении операционной эффективности, рассказали в пресс-службе eCompass.

«Максим Гришаков обладает уникальным опытом в e-com и ритейле: он работал как на стороне крупнейшего международного бренда и производителя, так и в классическом ритейле, и руководил одним из лидеров на рынке маркетплейсов. Присоединение Максима Гришакова, как одного из самых опытных специалистов в области менеджмента, в целом, и создания и развития маркетплейсов в частности, является для eCompass важным и очень воодушевляющим событием. Я уверен, его экспертиза, идеи и опыт помогут компаниям нашей экосистемы расти и развиваться опережающими темпами», ― сказал акционер eCompass Игорь Лутц.

В 1995 году Максим Гришаков окончил МГИМО МИД РФ (факультет международной информации) и Университет Южной Юты в США по специальности «маркетинг, реклама и связи с общественностью». Также учился в Гарвардской и Лондонской школах бизнеса по программам для руководителей высшего звена. С 1997 года работал директором по маркетингу компании Wrigley в России и Восточной Европе, затем стал управляющим директором российского подразделения. В 2009–2010 годах был вице-президентом, управляющим директором офиса Wrigley в Мексике. В 2011–2012 годах возглавлял российский офис Kimberley-Clark. С ноября 2013 года — главный исполнительный директор розничной сети супермаркетов Spar в России. В июне 2015 года назначен коммерческим директором «Яндекса». С мая 2017 по сентябрь 2021 был генеральным директором «Яндекс.Маркет​».

«Взрывной рост рынка электронной коммерции создает уникальную возможность для производителей, продавцов и рекламодателей обеспечить опережающий рост продаж в этом сегменте. eCompass ― это молодая и перспективная компания, которая предлагает широкий спектр услуг как для продвинутых, так и для начинающих игроков этого сегмента. Я давно знаю основателей и управленцев этой компании и очень рад войти в наблюдательный совет eCompass», ― прокомментировал Максим Гришаков.