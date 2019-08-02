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Экспериментальный большой «Перекрёсток» в столице стал 15 500-ым магазином X5

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет об открытии 15 500-ого магазина. Юбилейным стал первый в Москве «Перекрёсток» экспериментального большого формата на проспекте Андропова.

На более чем 3 500 кв. м торгового зала представлено около 20 тыс. наименований товаров. Обеспечивают работу нового супермаркета 161 сотрудник.

В новом супермаркете особое внимание уделено новым технологиям и инновациям. В частности, в магазине наравне с 21 классической кассой действуют четыре кассы самообслуживания, тестируется видеомониторинг очередей, чтобы удаленно отслеживать количество посетителей на кассах, предвосхищать возможные очереди в часы пик и эффективно управлять сотрудниками торгового зала. Этот супермаркет стал одним из первых в сети «Перекрёсток», где практически для всех товаров применяются электронные ценники.

Кроме этого в магазине на Андропова функционирует система self scan, которая позволяет покупателю самому сканировать товары перед тем, как положить их в корзину. Этой технологией можно воспользоваться с помощью специального ручного сканера.

Также на базе нового супермаркета запустился первый в столице пункт Click&Collect онлайн-магазина Perekrestok.ru, где можно забрать сделанные через интернет заказы. Формировать их будут непосредственно в магазине. В пункте выдачи заказов (ПВЗ), занимающем почти 170 кв. м, предусмотрено три зоны хранения — для заморозки, продукции категории fresh (мясной и молочной гастрономии, овощей и фруктов), а также бакалеи и напитков. С запуском Click&Collect у клиентов perekrestok.ru появилась возможность в том числе забронировать на сайте алкогольные напитки, чтобы оплатить и забрать их в ПВЗ, предъявив паспорт.

Автор: Анна
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