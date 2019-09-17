Эксперимент Renault по онлайн-продаже машин провалился

Эксперимент автоконцерна Renault по продаже автомобилей через интернет в России признали неудачным. Из 300 машин, выставленных на продажу, по этой схеме продали только две.

Французская компания первой в России попробовала наладить продажи с оплатой покупки онлайн, для чего предложила покупателям новинку — купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One (от 1,42 млн рублей). Главным условием эксперимента была полная оплата стоимости автомобиля через интернет. Бонус — бесплатная доставка машины к дому. Для удобства покупателей даже разработали специальный интерфейс, позволяющий производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней.

Renault начала принимать предзаказы в мае, а официальные продажи стартовали в июле. Однако покупатели услугу не оценили: со 100%-й предоплатой были проданы только две машины. Остальные 298 также купили через интернет, но по обычной схеме онлайн-покупки с частичной символической предоплатой. Вносить полную сумму клиенты предпочли уже в дилерском центре, после оформления договора купли-продажи.

Представитель Renault заявил, что концерн изучит и проанализирует полученный опыт, прежде чем предпринимать шаги по дальнейшему развитию онлайн-торговли. В Mitsubishi, также продвигающей онлайн-продажи вне российского рынка, предположили, что основным препятствием стало недоверие россиян к новому способу выбора и оплаты дорогостоящих товаров. А в BMW указали, что слишком денежные вопросы завязаны на физическом присутствии.

Среди российских дилеров возможность 100%-й оплаты через интернет практикует «Фаворит Моторс»: в 2018 году таким образом продали 1037 машин (2,5% от продаж). Эксперты рынка отметили, что несмотря на сложности, при дальнейшем развитии онлайн-платежей, электронного документооборота и цифрового права появление массовых онлайн-продаж автомобилей — вопрос времени.