Эксперты Авито представили блинную аналитику

8 марта 2021 года россияне отмечали не только Международный женский день, но и начало Масленицы, которая продлится всю неделю. По традиции в эти дни принято печь блины и устраивать проводы зимы. Эксперты Авито решили выяснить, какие блины москвичи любят больше: испеченные самостоятельно или же приготовленные на заказ с доставкой на дом. Выяснилось, что за прошедшие две недели спрос на посуду и приборы для приготовления блинов среди москвичей вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот интерес к готовым блинам на заказ, напротив, упал на 21%.

В этом году на неделе с 8 по 14 марта россияне отмечают Масленицу. В четверг 11 марта начинается Широкая масленица — согласно обычаям, в этот день прекращались все хозяйственные работы и начинались масштабные уличные гуляния. Отмечают наступление весны и жители столицы, которые активно скупают кухонные принадлежности для выпечки блинов, что подтверждается данными Авито.

В период с 24 февраля по 9 марта 2021 года блинные сковороды на Авито в Москве стали на 21% востребованнее, чем в аналогичный период 2020 года. Продавать такие сковороды в регионе стали на 43% чаще. Купить сковороду для выпечки блинов на сайте можно в среднем за 1 150 рублей, за год цена выросла на 15%. На Авито можно приобрести блинную сковороду из литого алюминия, сделать выбор в пользу чугунной сковороды или найти вариант с аксессуарами в комплекте.

Спрос на электрические блинницы среди жителей столицы в прошедшие две недели вырос на 28% по сравнению с прошлым годом. Количество объявлений о продаже приборов увеличилось на 51%, а средняя цена составила 1 200 рублей, что на 9% выше стоимости прошлого года. На Авито представлен широкий ассортимент электрических блинниц: для выпекания тонких блинов подойдет погружная электроблинница, с помощью электроблинницы с углублениями за один сеанс можно выпекать от 2 до 6 небольших блинов. Также на сайте можно приобрести профессиональную электроблинницу — такие приборы часто используют для приготовления блинов в заведениях общественного питания.

Жители Москвы, у которых нет времени готовить блины самостоятельно и те, кто в должной мере не овладели искусством приготовления главного масленичного блюда, пользуются услугами по выпечке блинов на заказ. За год популярность такой услуги снизилась на 21%, что говорит о том, что все больше москвичей предпочитают угощаться блинами, испеченными своими руками. Тем не менее, на Авито можно найти готовые домашние блины с доставкой по цене 20 рублей за один блин или заказать сразу килограмм блинов с начинкой стоимостью 450 рублей за весь объем. Средняя цена услуг по выпечке блинов за прошедшие две недели составила 200 рублей.