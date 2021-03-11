+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Эксперты Авито представили блинную аналитику

8 марта 2021 года россияне отмечали не только Международный женский день, но и начало Масленицы, которая продлится всю неделю. По традиции в эти дни принято печь блины и устраивать проводы зимы. Эксперты Авито решили выяснить, какие блины москвичи любят больше: испеченные самостоятельно или же приготовленные на заказ с доставкой на дом. Выяснилось, что за прошедшие две недели спрос на посуду и приборы для приготовления блинов среди москвичей вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот интерес к готовым блинам на заказ, напротив, упал на 21%.

В этом году на неделе с 8 по 14 марта россияне отмечают Масленицу. В четверг 11 марта начинается Широкая масленица — согласно обычаям, в этот день прекращались все хозяйственные работы и начинались масштабные уличные гуляния. Отмечают наступление весны и жители столицы, которые активно скупают кухонные принадлежности для выпечки блинов, что подтверждается данными Авито.

В период с 24 февраля по 9 марта 2021 года блинные сковороды на Авито в Москве стали на 21% востребованнее, чем в аналогичный период 2020 года. Продавать такие сковороды в регионе стали на 43% чаще. Купить сковороду для выпечки блинов на сайте можно в среднем за 1 150 рублей, за год цена выросла на 15%. На Авито можно приобрести блинную сковороду из литого алюминия, сделать выбор в пользу чугунной сковороды или найти вариант с аксессуарами в комплекте.

Спрос на электрические блинницы среди жителей столицы в прошедшие две недели вырос на 28% по сравнению с прошлым годом. Количество объявлений о продаже приборов увеличилось на 51%, а средняя цена составила 1 200 рублей, что на 9% выше стоимости прошлого года. На Авито представлен широкий ассортимент электрических блинниц: для выпекания тонких блинов подойдет погружная электроблинница, с помощью электроблинницы с углублениями за один сеанс можно выпекать от 2 до 6 небольших блинов. Также на сайте можно приобрести профессиональную электроблинницу — такие приборы часто используют для приготовления блинов в заведениях общественного питания.

Жители Москвы, у которых нет времени готовить блины самостоятельно и те, кто в должной мере не овладели искусством приготовления главного масленичного блюда, пользуются услугами по выпечке блинов на заказ. За год популярность такой услуги снизилась на 21%, что говорит о том, что все больше москвичей предпочитают угощаться блинами, испеченными своими руками. Тем не менее, на Авито можно найти готовые домашние блины с доставкой по цене 20 рублей за один блин или заказать сразу килограмм блинов с начинкой стоимостью 450 рублей за весь объем. Средняя цена услуг по выпечке блинов за прошедшие две недели составила 200 рублей.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 марта / Комментарии
Ozon: Москвичи бросились докупать подарки к 8 марта в последний момент

Ozon: Москвичи бросились докупать подарки к 8 марта в последний момент

Экспресс-доставка спасла москвичей, которые не успели купить подарки к 8 марта. В качестве last minute gifts они выбирали ароматические палочки для дома, гаджеты и тюльпаны. 

далее →

10 марта / Комментарии
“Шахтеры” цифровой эры: россияне скупают оборудование для майнинга

“Шахтеры” цифровой эры: россияне скупают оборудование для майнинга

В начале января 2021 года на рынке криптовалют возник очередной ажиотаж в связи с ростом их стоимости: биткойн подорожал до $42 тысяч, а 18 февраля и вовсе обновил исторический максимум, пробив отметку в $52 тысячи. Вместе с ним выросла стоимость и нескольких других популярных криптовалют. Резкий рост их цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России.

далее →

5 марта / Комментарии
Половина мужчин в России планируют потратить на 8 марта 10 тыс. рублей или больше

Половина мужчин в России планируют потратить на 8 марта 10 тыс. рублей или больше

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела общероссийский опрос, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие около 1600 респондентов. Опрос проводился в феврале 2021 года.

далее →

5 марта / Комментарии
«Детский мир» подводит первые итоги работы собственного маркетплейса

«Детский мир» подводит первые итоги работы собственного маркетплейса

Компания «Детский мир» сообщает первые результаты работы маркетплейса detmir.ru. В ноябре 2019 года состоялся запуск пилотной версии маркетплейса для категории «Одежда и обувь». Почти год спустя компания развернула маркетплейс уже на все категории товаров, включая игрушки и игры, товары для новорожденных и зоотовары.

далее →

3 марта / Комментарии
Яндекс.Маркет узнал, что будут дарить россияне на 8 марта

Яндекс.Маркет узнал, что будут дарить россияне на 8 марта

Эксперты Яндекс.Маркета проанализировали потребительский спрос в феврале и марте и рассказали, что покупали россияне в качестве подарков к 8 марта. В исследовании сравнивались данные о заказах с 23 февраля по 1 марта и со 2 по 8 февраля 2021 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!