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Эксперты маркетплейса «Беру» назвали самые популярные помады россиянок

К Международному дню губной помады эксперты маркетплейса «Беру» изучили спрос на категорию и выяснили, какие марки продукта пользуются популярностью у россиянок. В исследовании использовали данные о количестве заказов в этой категории с 20 июля 2019 года по 19 июля 2020 года, сообщает «РИА Новости».

Чаще всего клиенты «Беру» заказывали помады бренда Maybelline New York. На втором месте ¬— L’Oreal Paris, а на третьем — Vivienne Sabo. Самой популярной помадой на «Беру» за исследуемый период стала суперстойкая матовая от Maybelline New York, в основном её заказывали в пепельно-розовом оттенке (15 Lover).

Кроме популярности брендов, эксперты также выясняли, какие цвета помады предпочитают россиянки в зависимости от времени года. Так осенью были популярны розовые тона помады, зимой бежевые, коричневые и фиолетовые, а с приходом весны в моду входят яркие алые и бардовые цвета.

Как отмечает эксперт категории «Красота» маркетплейса Дина Бызова, со снятием ограничительных мер вырос и средний чек на покупку: в этом июле россиянки тратят на помаду больше денег, чем за весь прошедший год, — около 433 рублей.

Как уже сообщалось, ранее эксперты маркетплейса «Беру» изучили спрос на товары и выяснили, что было популярно во время режима самоизоляции. Такими товарами стали: держатели для проводов, канцелярия, пазлы, раскраски, росписи, также аномально вырос спрос на игры для компании и многое другое.

Автор: Александр
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