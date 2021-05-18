+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Эксперты назвали лучшее время для автоматизации интернет-магазина

Интернет-магазины тратят много ресурсов на то, что давно пора было отдать алгоритмам и IT-системам. Таблички Excel, комплектация заказов по бумажке, парсинг вручную — это уже прошлый век. Это же время можно было потратить более продуктивно: например, на решение задач по продвижению, привлечению покупателей.

Лето для интернет-магазинов — возможность выдохнуть и поэкспериментировать, ведь в сезон отпусков количество заказов снижается. Попробуйте использовать этот период с наибольшей выгодой для бизнеса. Например, прийти на ECOM Expo’21, выбрать несколько разных инструментов автоматизации, протестировать их и масштабировать наиболее эффективными. К осени — набрать скорость, оптимизировать все бизнес-процессы и закрыть годовую гонку с максимальной выручкой.

Более 250 инноваций в онлайн-торговле на выставке ECOM Expo’21:Улучшайте сервис, автоматизируйте процессы, привлекайте новую аудиторию, предоставляйте выбор вариантов доставки, а также управляйте наличием ассортимента товаров под запросы покупателей.

Мы отобрали 5 инструментов автоматизации из тех, которые будут на выставке. Рассказываем, в чём и как они помогут вам:

  • Теряются покупатели на стадии добавления товара в корзину? Настройте автоматические воронки продаж, которые приведут клиентов от знакомства с продуктом к его покупке. Вы сократите время на обработку заявок и сохраните заинтересованность посетителей сайта. Подробности — на стенде L8.3 Zorka.Agency.
  • Торговля на маркетплейсах даёт большой объём трафика, но у каждой площадки своя специфика. Различны сроки отгрузки, требования к документации, оформление карточек, упаковка товара. Запутаться — легко. Избежать ошибок можно с помощью единого кабинета продавца, который также поможет автоматизированно управлять продажами. За подробностями — на стенд Н6.2 Селлермаркет.
  • Сэкономить время на отслеживание всех этапов процесса перевозки товаров, управляя только отклонениями. В итоге — до 19% экономии на операционные затраты. Vezubr на стенде C5 расскажут, как добиться такого результата.
  • Чем больше партнёров — дистрибьюторов, дилеров, франчайзеров, тем сложнее следить за отношениями с каждым. Нужно вовремя обучать и сертифицировать их, информировать о новых продуктах, поддерживать в маркетинге, а ещё стимулировать с помощью программ лояльности. Использование PRM сделает взаимодействие с партнёрами понятными для обеих сторон. Подробнее — на стенде F6.1 компании Факт.
  • Продвигать пользователя с помощью цепочки писем от первого действия до покупки, моментально реагируя на его поведение на сайте и не теряя заказы. Многофункциональную платформу автоматизации email-маркетинга GetResponse Max представят на стенде K5.6.
  • При увеличении ассортимента и росте объёмов поставок появляется всё больше издержек, которые влияют на эффективность работы интернет-магазина. Автоматизация склада поможет сократить их число, упростит контроль за движением товаров и позволит точно знать, сколько остатков и что нужно дозаказать. Больше информации — на стенде F5.2 компании EME.

Обязательно загляните и на бизнес-программу выставки: в секциях 3 потоков вы услышите выступления на тему автоматизации процессов — от маркетинга до работы с маркетплейсами.

До улучшений вашего интернет-магазина осталось меньше месяца. Встречаемся 9-10 июня в ЦВК «Экспоцентр». Только от вас зависит, как будет работать ваш бизнес и кто будет в лидерах ecommerce-гонки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 мая / Комментарии
Рынок доставки еды в 2021 году вырос на 40%

Рынок доставки еды в 2021 году вырос на 40%

Несмотря на окончание локдауна сервисы доставки продуктов из магазинов и ресторанов остались крайне популярны среди россиян. Так, в I квартале 2021 года 20% всех расходов россиян на общепит приходились на доставку, причем каждый третий заказ потреблялся в офисе или дома.

далее →

11 мая / Комментарии
Исследование Тинькофф: россияне в 5 раз увеличили дачные расходы

Исследование Тинькофф: россияне в 5 раз увеличили дачные расходы

Тинькофф исследовал платежное поведение российских дачников и выяснил, как изменилась их продуктовая корзина за три года. Для исследования использовалась чековая аналитика на основе операций 13 млн клиентов Тинькофф в магазинах товаров для дома и дачи, а также гипермаркетах весной 2019, 2020 и 2021 года. 

далее →

6 мая / Комментарии
Какие товары россияне выбирают чаще всего для релаксации и снятия стресса

Какие товары россияне выбирают чаще всего для релаксации и снятия стресса

Аналитики AliExpress Россия выяснили, какие товары россияне выбирают чаще всего для релаксации и снятия стресса. Они объяснили популярность антистресс-игрушек последними трендами в TikTok. Так, ролики по хештегу «#антистресс» на площадке собрали уже более 348 млн просмотров.

далее →

6 мая / Комментарии
Ко Дню Победы: товары времен Великой Отечественной войны на Авито

Ко Дню Победы: товары времен Великой Отечественной войны на Авито

9 мая в России отмечается один из самых главных и важных праздников — День Победы. К знаменательной дате эксперты Авито подготовили подборку вещей времен Великой Отечественной войны, которые можно найти на сайте.

далее →

5 мая / Комментарии
СДЭК снимает собственное телешоу о рынке e-commerce

СДЭК снимает собственное телешоу о рынке e-commerce

Компания СДЭК запустила собственное телешоу под названием Ecom 2.1. Это первый подобный проект на российском рынке: никто из логистических операторов ранее не занимался производством контента для собственного телешоу о e-commerce. Первый выпуск проекта выйдет в мае 2021 года на телеканале “ПРО БИЗНЕС”. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!