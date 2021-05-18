Эксперты назвали лучшее время для автоматизации интернет-магазина

Интернет-магазины тратят много ресурсов на то, что давно пора было отдать алгоритмам и IT-системам. Таблички Excel, комплектация заказов по бумажке, парсинг вручную — это уже прошлый век. Это же время можно было потратить более продуктивно: например, на решение задач по продвижению, привлечению покупателей.

Лето для интернет-магазинов — возможность выдохнуть и поэкспериментировать, ведь в сезон отпусков количество заказов снижается. Попробуйте использовать этот период с наибольшей выгодой для бизнеса. Например, прийти на ECOM Expo’21, выбрать несколько разных инструментов автоматизации, протестировать их и масштабировать наиболее эффективными. К осени — набрать скорость, оптимизировать все бизнес-процессы и закрыть годовую гонку с максимальной выручкой.

Более 250 инноваций в онлайн-торговле на выставке ECOM Expo’21:Улучшайте сервис, автоматизируйте процессы, привлекайте новую аудиторию, предоставляйте выбор вариантов доставки, а также управляйте наличием ассортимента товаров под запросы покупателей.

Мы отобрали 5 инструментов автоматизации из тех, которые будут на выставке. Рассказываем, в чём и как они помогут вам:

Теряются покупатели на стадии добавления товара в корзину? Настройте автоматические воронки продаж, которые приведут клиентов от знакомства с продуктом к его покупке. Вы сократите время на обработку заявок и сохраните заинтересованность посетителей сайта. Подробности — на стенде L8.3 Zorka.Agency.

Торговля на маркетплейсах даёт большой объём трафика, но у каждой площадки своя специфика. Различны сроки отгрузки, требования к документации, оформление карточек, упаковка товара. Запутаться — легко. Избежать ошибок можно с помощью единого кабинета продавца, который также поможет автоматизированно управлять продажами. За подробностями — на стенд Н6.2 Селлермаркет.

Сэкономить время на отслеживание всех этапов процесса перевозки товаров, управляя только отклонениями. В итоге — до 19% экономии на операционные затраты. Vezubr на стенде C5 расскажут, как добиться такого результата.

Чем больше партнёров — дистрибьюторов, дилеров, франчайзеров, тем сложнее следить за отношениями с каждым. Нужно вовремя обучать и сертифицировать их, информировать о новых продуктах, поддерживать в маркетинге, а ещё стимулировать с помощью программ лояльности. Использование PRM сделает взаимодействие с партнёрами понятными для обеих сторон. Подробнее — на стенде F6.1 компании Факт.

Продвигать пользователя с помощью цепочки писем от первого действия до покупки, моментально реагируя на его поведение на сайте и не теряя заказы. Многофункциональную платформу автоматизации email-маркетинга GetResponse Max представят на стенде K5.6.

При увеличении ассортимента и росте объёмов поставок появляется всё больше издержек, которые влияют на эффективность работы интернет-магазина. Автоматизация склада поможет сократить их число, упростит контроль за движением товаров и позволит точно знать, сколько остатков и что нужно дозаказать. Больше информации — на стенде F5.2 компании EME.

Обязательно загляните и на бизнес-программу выставки: в секциях 3 потоков вы услышите выступления на тему автоматизации процессов — от маркетинга до работы с маркетплейсами.

До улучшений вашего интернет-магазина осталось меньше месяца. Встречаемся 9-10 июня в ЦВК «Экспоцентр». Только от вас зависит, как будет работать ваш бизнес и кто будет в лидерах ecommerce-гонки.