Эксперты Price.ru назвали наиболее популярные в этом году модели наушников

Аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в S8 Capital) выяснили, что спрос на наушники в России вырос на 26%. Эксперты сервиса пришли к такому выводу, сравнив поисковые запросы пользователей интернета за 10 месяцев 2021 года с аналогичным периодом в прошлом году.

Интерес к беспроводным наушникам увеличился на 35%, а к проводным — на 63%. Наиболее часто потребители ищут в интернете наушники для компьютеров и ноутбуков — спрос на эти категории вырос на 20%. Также набрали популярность игровые наушники (+28%), наушники bluetooth (+22%), наушники с микрофоном (+8%) и беспроводные модели для телефона (+40%).

Наиболее важные для покупателей характеристики — шумоподавление и усиление звука. Наушники с подавлением шума стали популярнее в два раза, с шумоподавлением микрофона — на 96%, а спрос на активные наушники вырос на 49% относительно 2020 года. Одновременно с этим набирают популярность костные наушники (+11%), которые россияне выбирают для занятий спортом. Спрос на водонепроницаемые наушники для бассейна вырос в два раза.

Аналитики сервиса Price.ru отмечают рост интереса к наушникам для домашнего использования, причем не только для работы или компьютерных игр. Потребители ищут наушники для телевизора на 28% чаще, а радионаушники выросли в спросе на 15%. Также в Price.ru отмечают спрос на детские беспроводные наушники, который увеличился на 86%.

Средняя цена на наушники-вкладки Apple не изменилась относительно прошлого года, стоимость модели AirPods-2 составляет 10 191 руб., AirPods Pro — 15 050 руб. Главный конкурент «яблочного» бренда внутри премиум-сегмента — наушники Samsung Galaxy Buds. Цена этой линейки возросла примерно на 35% относительно прошлого года и составила 9 025 руб. Сохраняют популярность беспроводные внутриканальные Bluetooth-наушники Sennheiser MOMENTUM True Wireless — 2. Эта гарнитура в среднем стоит 18 923 руб., что на 10% ниже ее прошлогодней цены.

Самой популярной моделью беспроводных наушников-вкладышей в 2021 году стала Huawei FreeBuds со средней стоимостью 6 430 руб. Также вырос интерес к беспроводным «вкладышам» JBL, наиболее заметная модель 2021 года — Tune 225 TWS — стоит 4 456 руб., что на 30% выше цены модели предыдущего поколения.

Спрос на недорогие наушники среди интернет-покупателей в этом году вырос на 43%. Среди производителей бюджетных устройств лидирует Xiaomi. Средняя стоимость самой популярной модели этого бренда AirDots,осталась прежней — 1 558 руб. А вот цена беспроводных наушников T1C увеличилась на 6% и равняется 902 руб.

В премиум-сегменте беспроводных накладных наушников лидирует японский производитель Sony. Средняя стоимость популярной новой модели WH-1000XM4 составляет 23 936 руб., что на 33% выше цены аналогичной модели, выпущенной в прошлом году. Подорожали и накладные Bluetooth-наушники Marshall: серия Major выросла в цене примерно в полтора раза, средняя стоимость модели сегодня составляет 11 535 руб. Наиболее бюджетные накладные наушники можно найти у бренда Defender. Беспроводная гарнитура B550 обойдется меломанам в среднем в 920 руб.

Аналитики Price.ru также отмечают возросший спрос на геймерские гарнитуры Cloud HyperX (+18%), а также на беспроводные игровые наушники JBL Quantum One (+52%) и на Logitech G PRO (+50%), их средняя цена составляет 9 938 руб. В сегменте бюджетных компьютерных гарнитур лидирует Razer Kraken — проводные наушники, спрос на которые вырос на 14%.

При всей популярности беспроводных наушников-вкладышей одним из трендов уходящего года стала моногарнитура или bluetooth-наушники на одно ухо, спрос на которые вырос на 45%.

Топ-10 популярных брендов наушников в России в 2021 году

JBL

Xiaomi

Apple

Sony

Samsung

Honor

Huawei

Sennheiser

HyperX

Logitech

Топ-10 популярных моделей наушников в России в 2021 году