Эксперты Price.ru назвали самые популярные в этом году бренды «умных» часов

Эксперты онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в холдинг S8 Capital) выяснили, что в России на 37% вырос потребительский спрос на «умные» часы. Аналитики пришли к такому выводу, сравнив интернет-запросы покупателей за 10 месяцев 2021 года с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили в Price.ru, годом ранее покупатели выбирали смарт-часы в основном для того, чтобы следить за своим здоровьем. Сейчас на первый план вышли функциональные модели. Так, спрос на фитнес-браслеты сократился на 3%, а на браслеты с измерением давления на 17%. Зато вырос спрос на смарт-часы с GPS (+17%), часы с возможностью использования sim-карты (+34%), часы с Bluetooth (+67%) и Wi-Fi (+187%), а также на модели с функцией NFC, которую используют для бесконтактной оплаты (+94%).

Операционная система «умных» часов Android по-прежнему остается популярнее, чем iOS. Более того, спрос на них вырос на 36%. На 14% выросла и средняя стоимость часов Samsung в России, достигнув 23035 рублей. При этом стоимость часов Apple осталась на прежнем уровне относительно прошлого года 28318 рублей.

Любимыми смарт-часами россиян стали модели брендов Xiaomi, Huawei и Amazfit. Спрос между ними распределен согласно ценовым сегментам. Самые бюджетные модели оказались у Xiaomi, например, фитнес-трекер Mi Band 5 стоит в среднем 2340 рублей. Эксперты Price.ru также обратили внимание на то, что у китайского производителя появилась еще одна линейка дешевых смарт-часов под брендом Haylou, спрос в 2021 году на нее растет стремительно (+103%), а средняя цена составляет всего 1980 рублей.

Среди девайсов для ежедневного использования очень популярны Huawei, например, модель Watch GT кроме стандартного подсчета шагов и калорий умеет отвечать на звонки и управлять смартфоном. Цена этих смарт-часов составляет 13307 рублей. В среднем ценовом сегменте заметен бренд Amazfit: самая популярная модель T-Rex стоит в России 9 290 рублей.

Большей популярностью у россиян стали пользоваться часы, которые выдерживают длительное погружение в воду, спрос на них вырос на 12%. Интернет-покупатели ищут модели с защитой IP68. Такие гаджеты традиционно можно найти у брендов премиум-сегмента. Так, средняя стоимость часов Garmin выросла на 17% и составила 48606 рублей. Часы Suunto подорожали на 18% и обойдутся покупателям в среднем в 28 879 рублей. Внушительный скачок стоимости произошел у смарт-часов фирмы Polar 41%, их средняя цена составила 27 826 рублей.

Заметно вырос спрос на детские «умные» часы (+27%), которые позволяют родителям отслеживать перемещения детей по геолокации. Также популярен запрос на детские часы с кнопкой SOS в 2021 году ими интересовались на 157% чаще.

Что касается внешних характеристик, то россияне предпочитают металлические гаджеты, а именно модели из стали или титана. Растет спрос на прямоугольные (+71%) и круглые часы (+78%), а также на модели с сапфировым стеклом (+149%).

Топ-10 популярных брендов смарт-часов в России в 2021 году

Xiaomi

Huawei

Amazfit

Samsung

Honor

Apple

Jet

Elari

Geozon

Canyon

Топ-10 популярных моделей смарт-часов в России в 2021 году