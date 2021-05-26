Эксперты сервисов СберЗдоровье и ЮKassa выяснили, насколько счастливы российские предприниматели

Ко Дню предпринимателя 26 мая специалисты СберЗдоровья и ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбера), провели психологическое исследование уровня счастья российских бизнесменов по оксфордскому опроснику счастья (Oxford Happiness Inventory, OHI), предназначенному для измерения счастья.

Опрос проводился в мае 2021 года среди 200 представителей бизнеса, которые работают с ЮKassa: ИП и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых. Интерпретация была предоставлена психотерапевтом медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье. Результаты обнадеживают: 74,5% предпринимателей смотрят в будущее с оптимизмом, 68% удовлетворены жизнью.

Самые счастливые блогеры, коучи и художники

Средний показатель уровня счастья бизнесменов — 46,13 баллов из 100. При этом среди владельцев бизнеса больше счастливых женщин, чем мужчин — 66 баллов против 52,9.

Сотрудники, работающие по найму, счастливее своих руководителей: среди опрошенных в этом сегменте совсем недовольны жизнью всего 6,5%. Самыми удовлетворенными оказались представители креативной индустрии бизнеса — блогеры, коучи, художники — их 84%. А самый низкий индекс счастья у IT-специалистов — 45 баллов.

«Предприниматели — амбициозные, активные люди, настоящие „двигатели прогресса“, которые стараются не только для своего личного счастья, но и для своих команд и клиентов. Любопытно, что женщины счастливее мужчин. При этом больше всех устает возрастная категория молодых бизнесменов до 30 лет. Радует, что у большинства предпринимателей хорошее настроение,» — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Плохой сон и вера в будущее

Большинство опрошенных предпринимателей, которые принимают платежи через ЮKassa, смотрят в будущее с оптимизмом и хорошо управляют своим временем — таких 82%. Возможно, поэтому 51% бизнесменов признаются, что многое из запланированного в жизни уже удалось реализовать.

В бизнес-рутине наши респонденты не забывают о личных делах и находят время на себя: 88% предпринимателей довольны своей внешностью, а 93% умеют видеть много интересного и забавного вокруг себя.

Примечательно, что им удается сохранять оптимистичный настрой, при том что 41% бизнесвумен пожаловались на качество сна, а 58% — на упадок сил.

Мужчины не высыпаются значительно меньше женщин — недостаток сна отметили всего 16%, а 22% заявили, что не чувствуют никакой энергии. Бизнесмены оказались увереннее и по части самооценки: всего 6% мужчин считают себя непривлекательными, тогда как женщин с таким мнением 42%.

Интересно наблюдать, как по-разному воспринимают мир бизнесмены и бизнесвумен. Первые видят будущее в темных тонах — так ответили 28% респондентов. В отличие от женщин, 12% мужчин считают, что ничего в жизни не находится в их власти, а 7% полагают, что ни на что не могут повлиять.

Среди респонденток только 25% считают, что они выживают, а почти 42% признаются, что с трудом приступают к делам. Но уверенных в себе и завтрашнем дне всё равно больше: 75% мужчин отмечают, что удовлетворены жизнью, а 91% женщин гордятся своей сообразительностью и живостью ума.

Счастье в деньгах

Среди предпринимателей с ежемесячным доходом до 100 тыс. рублей 57,4% удовлетворены жизнью. Любопытно, что в этой категории мужчины и женщины практически одинаково оценивают свое эмоциональное состояние: 44,4% мужчин и 41,2% женщин совсем недовольны жизнью или скорее недовольны.

С доходом от 100 до 300 тыс. рублей жизнь устраивает почти 72% респондентов, а при доходе от 301 до 500 тыс. рублей — 87% опрошенных. С последним уровнем заработка оптимистичнее чувствуют себя женщины-предприниматели — 80%, против 67% бизнесменов-мужчин соответственно.

При доходе от 500 тыс. рублей недовольных бизнесменов нет, а вот среди предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей, полностью довольны жизнью всего 33% опрошенных.

Возраст и амбиции

Самый высокий индекс счастья у предпринимателей возрастной категории от 50 до 59 лет — 52,3 балла из 100. К тому же 88% бизнесменов считают, что контролируют свою жизнь и что она к ним щедра или, как минимум, справедливо награждает их за дела.

При этом легче принимают решения и быстрее берутся за дело предприниматели 40-49 лет — 90% опрошенных. Однако 30% респондентов в этой возрастной группе достаточно устают и по утрам чувствуют себя совершенно без сил.

Оптимистичнее других настроены бизнесмены 30-39 лет: они чаще всех смеются — 90% опрошенных, больше довольны своей внешностью и самочувствием — 93% и 85% соответственно, контролируют свою жизнь — 92%.

Предприниматели помоложе настроены более скептично: 41% недоволен качеством сна, 34% тяжело взяться за дело, 31% не видит в будущем ничего хорошего, а 7% всегда в плохом настроении — и это ответы в группе от 18 до 29 лет!

К счастью, позитивные тенденции есть и среди деловой молодежи: 75% молодых бизнесменов считают, что жизнь к ним щедра, а 93% уверены, что влияют на происходящее.