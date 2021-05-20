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Экзоскелеты, постаматы и роботы: Фонд «Сколково» и «Почта России» объявили финалистов второго акселератора

Девять российских стартапов получат финансовую поддержку и станут участниками второй совместной корпоративной акселерационной программы Фонда «Сколково» и «Почты России».

В начале 2021 года Фонд «Сколково» и «Почта России» собирали проекты для второго корпоративного акселератора компании. За месяц было получено более 500 заявок на участие. Большая часть — 44 % — из области логистики и электронной коммерции. На втором месте проекты по направлению цифровизации корпоративных функций — 27 %. Третью строчку с результатом 15 % заняли проекты в области операционных и розничных процессов отделений связи.

Сначала стартапы прошли заочную оценку. Во втором раунде очного отбора в составе экспертного жюри проекты оценивал генеральный директор АО «Почты России» Максим Акимов. В результате в акселерационную программу попали 9 проектов, четыре из которых являются резидентами «Сколково»:

  • Антисон — бесконтактная система мониторинга состояния водителя;
  • AutoFAQ — платформа для роботизации корпоративных коммуникаций с сотрудниками и клиентами, позволяет обрабатывать в 3 раза больше обращений без увеличения штата, используется как база знаний и чат-центр для экспертов в HR-поддержке сотрудников и соискателей;
  • ApRbot — классификация и сортировка документов, извлечение информации, обработка и постобработка с помощью искусственного интеллекта. Снижает стоимость обработки документов в 2–4 раза и ускоряет обработку в 5–20 раз;
  • ЭКЗАУРУС — промышленные экзоскелеты для средней части тела;
  • Постамат Sigfbox — постамат нового поколения, в отличие от конкурентов не требует подключения к электропитанию и интернету, работает автономно, что позволяет устанавливать его практически в любом месте;
  • Cargoport.aero — сервис для управления авиационным блоком почтовых перевозок, обеспечивает почтового оператора необходимыми инструментами для работы со специфическим авиационным сегментом;
  • Capsula — автоматизированный пункт приема и выдачи почтовых отправлений, заменяет целый штат сотрудников, хранит до 400 заказов на квадратный метр, а время выдачи одного заказа не превышает 10 секунд. Одна Capsula способна выдать до 5000 заказов в день;
  • GUMICH ROBOTICS — программно-аппаратный комплекс для автоматизированного распознавания и перемещения объектов;
  • Tell2Sell — система речевой аналитики для повышения продаж и удовлетворенности клиентов, реализована на речевых технологиях с применением искусственного интеллекта.

Стартапы пройдут образовательную программу и получат профессиональную экспертную и менторскую поддержку, проработают гипотезы, проведут тестирование и пилотирование с участием функциональных заказчиков «Почты России» и трекеров со стороны Фонда «Сколково». Также каждый проект получит финансирование в размере 500 000 рублей.

«Количество заявок на участие во второй акселерационной программе почти в два раза превышает предыдущий набор. Это подтверждает высокую заинтересованность и желание стартапов создавать новые бизнесы совместно с лидером рынка, таким как „Почта России“. Желаем успехов стартапам в развитии бизнеса и запуске пилотов с участием экспертов Фонда „Сколково“ в крупнейшей логистической компании страны».

Константин Паршин, Вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»

«Первый акселератор Почты и „Сколково“ доказал свою жизнеспособность: идеи и проекты стартапов приживаются внутри Почты, мы готовим совместные бизнес-проекты. За прошедшее время „Почта России“ стала намного более компетентным и перспективным партнером для молодых инновационных компаний. Мы возлагаем большие надежды на финалистов второго стартап-акселератора. Мы тщательно планировали этот набор: помимо того, что нам удалось выбрать проекты, точно соответствующие нашей стратегии, мы создаем отдельную дирекцию по инновациям, которая займется сопровождением и внедрением инновационных проектов».

Станислав Чернин, советник генерального директора «Почты России» по инновациям

Автор: Анна
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