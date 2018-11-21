«Эльбрус капитал» купил интернет-магазин Westwing

Немецкая Westwing Group продала инвестиционной компании «Эльбрус капитал» свой онлайн-магазин, торгующий дизайнерской мебелью и предметами декора в России и Казахстане. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой старшего партнера фондов «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова. Сделка закрылась 14 ноября. В это же время немецкий ритейлер также продал свой бизнес в Бразилии.

Сумма сделки не разглашается, но, по оценкам экспертов, она могла составить до 1,2 млрд руб. Новый собственник намерен инвестировать в дальнейшее развитие интернет-ритейлера.

«Мы видим значительный потенциал в сегменте мебели и предметов интерьера на российском рынке e-commerce», — пояснил газете Крюков. По его данным, сейчас в России доля онлайн-продаж в категории, в которой работает Westwing, составляет лишь 4% по сравнению с 10% на развитых рынках. «Эльбрус капитал» планируют предоставить магазину Westwing дополнительный капитал, необходимый для развития бизнеса и достижения существенного роста на российском рынке.

Управляющий директор российского Westwing Григорий Горелик утверждает, что смена собственника не отразится на деятельности магазина, он продолжит работу в обычном режиме: «Наша модель состоит из ассортимента, доступного только членам клуба, он постоянно меняется. Мы сохраним эту концепцию, но также планируем запустить и постоянный ассортимент, доступный не только участникам Westwing».

Незадолго до продажи бизнеса в России и Бразилии Westwing Group провела IPO на Франкфуртской фондовой бирже, в ходе которого привлекла €114 млн. Господин Бурмистров считает странным, что после выхода на биржу компания решила избавиться от бизнесов, имеющих сильные позиции на растущих рынках. "Потенциал у российского и бразильского рынка очень большой. Несмотря на то что они находятся в непростых условиях, надо понимать, что темпы роста могут обеспечить только развивающиеся страны",— рассуждает он. С ним соглашается и сооснователь Data Insight Борис Овчинников.

Westwing Group занимается онлайн-торговлей в Германии, Австрии, Швейцарии, Польше, Франции, Испании, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Словакии и Италии. В России Westwing работает с 2011 г. Сейчас магазин работает с несколькими тысячами отечественных и зарубежных поставщиков, членами его клуба являются порядка 5 млн россиян и жителей Казахстана. Около 90% пользователей — женщины от 25 до 60 лет.