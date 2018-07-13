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«Эльдорадо» будет планировать графики продавцов с помощью решения Verme

Компания «Эльдорадо», российская сеть магазинов бытовой техники и электроники внедрит решение бережливого планирования графиков персонала Verme.

С 1 августа 2018 года все магазины сети «Эльдорадо» начнут использовать систему бережливого планирования графиков Verme. С ее помощью менеджеры компании будут строить графики сотрудников в одном формате с отслеживанием единых метрик эффективности.

В апреле 2018 года российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» приобрел сеть «Эльдорадо». После этого было принято решение о внедрении Verme, которое уже успешно работает во всех магазинах сети «М.Видео».

«Использование Workforce Management систем в работе сетей позволяет максимально эффективно распределять и планировать рабочее время сотрудников. Мы уже убедились, что Verme позволяет повысить точность планирования занятости продавцов и делает их работу более комфортной, что напрямую влияет на улучшение клиентского сервиса», — отметила директор по персоналу «М.Видео» Наталья Малеева.

«Правильный расчет количества персонала и бережливое построение их графиков играют большую роль в работе розничных магазинов, — отметил Дмитрий Шеходанов, генеральный директор компании „Инвент Консалтинг“, внедряющей сервис Verme. — Благодаря грамотно спрогнозированному количеству продавцов можно значительно увеличить эффективность работы — оптимизировать расходы на ФОТ и увеличить выручку за счет лучшего клиентского сервиса».

Внедрение и переход магазинов на работу с Verme займет 3 месяца. После этого все магазины сети «Эльдорадо» будут в автоматическом режиме рассчитывать потребность в персонале с точностью до часа, а также составлять для них гибкое расписание.

Автор: Анна
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