«Эльдорадо» и «Яндекс.Такси» запустили бесконтактную доставку техники

Розничная сеть «Эльдорадо», запустила быструю бесконтактную доставку малогабаритной техники с помощью «Яндекс.Такси». Такси в течение двух часов привезёт предоплаченные онлайн-заказы из розничных магазинов «Эльдорадо» до двери клиента. Услуга доступна во всех городах присутствия сети.

Если покупателю техника необходима в короткие сроки, он может получить онлайн-покупку из «Эльдорадо» при помощи сервиса «Яндекс.Такси» в течение двух часов. При оформлении заказа на сайте достаточно добавить услугу по доставке на такси в корзину и оплатить её вместе с остальными товарами, выбрав в меню «самовывоз и доставка из магазина» как способ получения. Сотрудник ближайшего к клиенту розничного магазина свяжется с покупателем для уточнения всех деталей и адреса, соберёт и упакует заказ. Оплатить можно сразу при оформлении или по ссылке, которую вышлет продавец после подтверждения. Водитель, сотрудничающий с «Яндекс.Такси», заберёт покупку в магазине и доставит её до двери клиента уже в течение двух часов. Таким способом можно получить малогабаритную бытовую и цифровую технику, вес которой не превышает 20 кг.

«В текущей ситуации технику можно приравнять к социально-значимым товарам. Нашим покупателям нужны смартфоны и ноутбуки для работы, связи с близкими, покупок, оплаты счетов, нужна кухонная техника для комфортного нахождения дома. С учётом роста спроса на доставку мы привлекаем новых партнёров, запускаем новые форматы самовывоза, чтобы покупатели, соблюдая действующие карантинные ограничения, могли вовремя получить необходимые товары. Партнёрство с одним из ведущих сервисов такси — наглядный пример того, как „Эльдорадо“ работает над развитием курьерской доставки. Дистанционное потребление входит в привычку, и я уверен, что такой формат получения покупки будет востребован и после нормализации эпидемиологической обстановки», ‒ отмечает управляющий директор сети «Эльдорадо» Сергей Ли.

Такой способ доставки доступен как в крупных городах, например, Москве и Санкт-Петербурге, так и в небольших населённых пунктах — всего более 220 городов, где присутствует сеть «Эльдорадо». Доставка осуществляется таксопарками-партнёрами «Яндекс.Такси» и местными службами такси. Стоимость такого формата доставки зависит от региона и начинается от 99 рублей. При оплате на сайте на все товары действует скидка 5%.

Розничная сеть «Эльдорадо» работает сейчас как онлайн-ритейлер. Магазины продолжают функционировать как пункты выдачи онлайн-заказов, салоны связи, dark-stores (мини-склады) или как обычные магазины, если иное не определено локальными ограничительными мерами. Компания, как и всегда, продолжает осуществлять курьерскую доставку, сервис бесплатен при заказе от 2990 руб. после применения всех скидок. Безопасность сотрудников и покупателей остаётся главным приоритетом компании — работа магазинов и служб доставки реализована с соблюдением всех мер предосторожности — сотрудники используют средства индивидуальной защиты, антисептики, проходят температурометрию. Выдача заказов в магазинах и при курьерской доставке происходит максимально бесконтактным способом.