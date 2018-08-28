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Эльдорадо» ищет бизнес-модель, позволяющую «продавать мало»

Группа «М.Видео — Эльдорадо» запустит новый формат магазинов «Эльдорадо» площадью до 600 кв.м. в небольших городках в регионах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента группы Александра Тынкована.

С помощью запуска нового формата ритейлеру удастся выйти на рынки небольших городов и поселений. «Эльдорадо» пытается найти бизнес-модель, позволяющую «продавать мало». При этом большие магазины будут сохранены, но площади оптимизированы, «где это уместно или возможно».

«Сейчас магазин не может продавать — я условно говорю — меньше, чем 200 млн рублей в год, или меньше, чем 150 млн рублей., потому что он становится нерентабельным: стоимость персонала, стока и всего остального», — пояснил Тынкован.

В магазинах нового формата компания откажется от непрофильного ассортимента, который размывал предложение «Эльдорадо», в частности, от продажи инструментов или детских вещей.

Автор: Анна
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