После завершения интеграции с «М.Видео» «Эльдорадо» может запустить собственные торговые марки. Об этом рассказал главного исполнительного директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес в рамках саммита Retail Business Russia & EAEU-2018.

По словам Фернандеса, компания рассматривает разные варианты, просчитывая, где может быть место для собственных торговых марок (СТМ). «Но это точно будет не инновационный сегмент. Мы не хотим отнимать хлеб у инновационных брендов», — пояснил он. Об этом сообщает портал Ритейл.ру.

При этом Энрике Фернандес отметил, что в «М.Видео» никогда не рассматривали возможность запуска частных марок.

"«М.Видео» — премиальный бренд, поэтому никакой истории с частными марками здесь не будет. Кроме этого у нас очень высокие требования к оборотному капиталу — нам нужна максимальная эффективность, − подчеркнул он. − Если проанализировать, во что обойдется запуск СТМ в долгосрочной перспективе, становится понятно, что она того не стоит, — говорит Фернандес.

Однако в эконом-сегменте на этом рынке частные марки имеют право на существование. Поэтому могут появиться в магазинах m_mobile − новом формат, который «М.Видео» запустила весной. Под этим брендом работают пока три пилотных магазина, основной ассортимент которых — цифровая электроника.