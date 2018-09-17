+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Эльдорадо» может запустить собственные торговые марки

После завершения интеграции с «М.Видео» «Эльдорадо» может запустить собственные торговые марки. Об этом рассказал главного исполнительного директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес в рамках саммита Retail Business Russia & EAEU-2018.

По словам Фернандеса, компания рассматривает разные варианты, просчитывая, где может быть место для собственных торговых марок (СТМ). «Но это точно будет не инновационный сегмент. Мы не хотим отнимать хлеб у инновационных брендов», — пояснил он. Об этом сообщает портал Ритейл.ру.

При этом Энрике Фернандес отметил, что в «М.Видео» никогда не рассматривали возможность запуска частных марок.

"«М.Видео» — премиальный бренд, поэтому никакой истории с частными марками здесь не будет. Кроме этого у нас очень высокие требования к оборотному капиталу — нам нужна максимальная эффективность, − подчеркнул он. − Если проанализировать, во что обойдется запуск СТМ в долгосрочной перспективе, становится понятно, что она того не стоит, — говорит Фернандес.

Однако в эконом-сегменте на этом рынке частные марки имеют право на существование. Поэтому могут появиться в магазинах m_mobile − новом формат, который «М.Видео» запустила весной. Под этим брендом работают пока три пилотных магазина, основной ассортимент которых — цифровая электроника.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

14 сентября / Комментарии
«М.Видео» получила премию «Тру омни»

«М.Видео» получила премию «Тру омни»

«М.Видео» получила премию Retail Business Russia Awards 2018 в номинации «Тру омни». Более 100 экспертов индустрии приняли участие в голосовании и определили победителя - ритейлера, который связал максимальное число каналов и создал уникальный бесшовный опыт для своих покупателей.

далее →

14 сентября / Комментарии
Nielsen Россия отследит продажи, цены, долю рынка брендов в отдельных районах городов

Nielsen Россия отследит продажи, цены, долю рынка брендов в отдельных районах городов

Nielsen Россия объявляет о запуске решения “Nielsen Микрорегионы”, которое позволяет отслеживать продажи, цены, дистрибуцию, долю рынка брендов на уровне отдельных районов городов.

далее →

13 сентября / Комментарии
«О'кей» сообщил о назначении нового генерального директора

«О'кей» сообщил о назначении нового генерального директора

Российский продуктовый ритейлер «О'кей» сообщил о назначении Армина Бургера на пост генерального директора. Занимавший этот пост Миодраг Боройевич продолжит участвовать в развитии группы в качестве советника.

далее →

13 сентября / Комментарии
Законопроект об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста одобрен в первом чтении

Законопроект об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста одобрен в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

далее →

13 сентября / Комментарии
Связной открывает продажи новых iPhone с 28 сентября

Связной открывает продажи новых iPhone с 28 сентября

Объединенная компания Связной | Евросеть объявляет о старте продаж новинок от Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max.  Смартфоны станут доступны для продажи в интернет-магазинах, а также в магазинах розничной сети ритейлера с 28 сентября.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!