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«Эльдорадо» начала принимать карту рассрочки «Халва»

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо» присоединилась к числу партнеров карты рассрочки «Халва», эмитентом которой является «Совкомбанк». Карта действует в более 400 розничных магазинах сети, а также в интернет-магазине eldorado.ru.

Покупателям доступно более 80 тысяч наименований бытовой техники и электроники от ведущих производителей без переплат и первого взноса. Период рассрочки составит от 2 до 6 месяцев. Оплата картой «Халва» аналогична процессу платежа стандартной банковской картой и подтверждается при помощи PIN-кода карты.

«Карты рассрочки являются одним из наиболее перспективных финансовых инструментов, который способствует привлечению новых клиентов и увеличению спроса, поэтому мы рады присоединиться к числу партнеров карты „Халва“. Данное кредитное предложение отлично подходит для целевых приобретений, даже самых недорогих, либо продающихся со скидкой. Кроме того, клиентам удобен способ погашения задолженности равными частями в течение нескольких месяцев вместо единовременного платежа. По нашему опыту наибольший оборот по картам рассрочки приходится на мелкую бытовую технику и электронику из среднего ценового сегмента», ‒ отмечает директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

«По статистике банка пользователи карты рассрочки „Халва“ чаще всего совершают покупки в том числе в магазинах электроники и бытовой техники. Уверен, что присоединение одного из ведущих российских магазинов бытовой техники и электроники с широкой региональной сетью будет способствовать дальнейшему росту покупок по карте „Халва“, а также увеличит интерес покупателей к товарам в сети „Эльдорадо“», ‒ комментирует Андрей Спиваков, главный управляющий директор Совкомбанка.

Автор: Анна
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