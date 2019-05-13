«Эльдорадо» открыла 20 магазинов нового формата

Розничная сеть «Эльдорадо» открыла 20 магазинов формата «Эльдорадо 600» в 18 городах. До конца 2019 года ритейлер расширит сеть таких магазинов до порядка 25.

«Эльдорадо» с начала года открыла девять новых магазинов, в том числе, пять нового формата. Магазины «Эльдорадо 600» имеют площадь порядка 600 кв. метров и расположены отдельно или в небольших торговых центрах, в шаговой доступности для покупателей. В ассортименте преобладают популярные в сети модели бытовой техники и электроники от 2 000 наименований, при этом консультанты могут предложить клиенту весь ассортимент сети через онлайн-витрину eldorado.ru. Получить онлайн-заказ покупатели могут как в магазине, так и воспользовавшись доставкой.

«Для выхода в новые города с населением до 100 тыс. человек мы выбрали небольшие, но популярные у жителей торговые площади. Компактный формат магазинов позволяет сократить инвестиции на открытие и предлагать наиболее популярные товары по доступным ценам. Теперь не нужно ехать в большие города для совершения покупки, все необходимое есть рядом с домом. Найти больше наименований и оценить преимущества омниканального подхода покупатели также могут, посетив наш сайт. Первые результаты работы новых магазинов демонстрируют эффективность выбранного подхода, а также интерес у россиян к качественной технике и высокому уровню обслуживания», ‒ отмечает директор по розничным продажам «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

Небольшие магазины «Эльдорадо» в 2019 году заработали в Обнинске (ТРЦ «Триумф»), Кунгуре (РГК «Башня»), Наро-Фоминске (ТЦ «Воскресенский пассаж»), Липецке (ТЦ «Ашан») и Москве (ТЦ «Краснопрудный»). Ещё четыре объекта в концепции магазина-склада с площадью около 1000-1200 кв. метров с начала года появились в Липецке (ТРЦ «Европа»), Майкопе (ТЦ «Столица»), Сальске (ТЦ «Скиф») и Краснознаменске (ТРЦ «Звёздный»).

Магазины малого формата 600 кв. м., в 2018 году появились в Москве, Санкт-Петербурге, Тихвине, Гусь-Хрустальном, Лысьве, Осинове, Челябинске, Пушкине, Гудермесе, Иванове, Воронеже, Домодедове, Десногорске, Бронницах. Всего сеть «Эльдорадо» насчитывает порядка 470 магазинов в 207 городах.

В магазинах «Эльдорадо» помимо широкого спектра техники, акций и специальных предложений, покупателям доступен целый комплекс дополнительных услуг и сервисов. Накопленные за каждую покупку бонусные баллы участники программы лояльности могут потратить на оплату следующих заказов. Все товары также можно оформить в кредит или в рассрочку на срок до 24 месяцев.