«Эльдорадо» открыла семь магазинов в новом формате

Розничная сеть «Эльдорадо» открывает первые магазины в новой концепции: пять площадью 1000-1200 кв. метров, еще три площадью 600 кв. метров. Два розничных объекта в концепции магазина-склада появились в Москве, по одному в Иваново, Воронеже, Архангельске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

В конце октября розничная сеть «Эльдорадо» объявила о ребрендинге в рамках обновления бизнес-стратегии и позиционирования на российском рынке. Новый формат отличает минимализм во внешнем и внутреннем дизайне, увеличенная площадь торгового пространства, обновлённая айдентика и цвета, рост представленного ассортимента преимущественно за счёт выделенной digital-зоны с открытой выкладкой. По итогам 2018 года «Эльдорадо» планирует запустить 25 новых магазинов.

«Эльдорадо» становится ближе к покупателям за счёт появления удобных локаций с торговой площадью 600 кв. метров, где собрано более 2 000 наименований наиболее популярных моделей бытовой техники и электроники. Помимо выгодных товарных предложений и регулярных промоакций клиентам доступны квалифицированные сервисные услуги. В формате «Эльдорадо 600» открылись объекты в московском ТЦ «Домодедовский, ивановском ТРЦ «Ясень» и воронежском ТРЦ «Галерея Чижова».

В Южном федеральном округе сеть расширила присутствие до 40 точек продаж за счёт открытий магазинов площадью 1000-1200 кв. метров в Краснодаре (ТРЦ «Мандарин») и Ростове-на-Дону (ТРЦ «Орбита»). Торговые объекты оказались четвертыми по счёту для каждого из городов. В большом формате также появился 35-й магазин для Москвы в ТРЦ «РИО» и объект в архангельском ТРЦ «Соломбала МОЛЛ».