«Эльдорадо» отмечает двукратный рост корпоративных заказов

Розничная сеть «Эльдорадо» подводит итоги продаж юридическим лицам за первое полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество корпоративных заказов выросло в два раза, в денежном выражении продажи увеличились на 34%.

В январе-июне 2018 года наибольшей популярностью в штучном выражении среди бизнес-клиентов «Эльдорадо» пользовались следующие категории: персональные компьютеры и моноблоки (+31%), мониторы (+20%), смартфоны (рост в пять раз), мелкая бытовая техника (+29%). Количество проданных подарочных карт и электронных сертификатов увеличилось на 70%. Данное продуктовое решение с определённым номиналом на покупку в «Эльдорадо» популярно у заказчиков в качестве подарка для сотрудников или деловых партнёров. Таким образом, среди основных факторов роста корпоративных заказов: усиление цифрового сегмента в ассортименте сети, специальные промопредложения, повышение эффективности операционного управления за счет персонализированного подхода к обслуживанию клиентов, оптимизация логистических возможностей, увеличение спроса на подарочные карты.

За отчётный период компания также нарастила b2b-продажи через интернет-магазин на 30% в штучном выражении и 35% в денежном, при этом получать товары заказчики предпочитают при помощи самовывоза в ближайшем магазине, на доставку курьером приходится только 35% покупок. Среди клиентов компании преобладают представители среднего и малого бизнеса, за последние месяцы стало больше крупных предприятий.