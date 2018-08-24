+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Эльдорадо» отмечает двукратный рост корпоративных заказов

Розничная сеть «Эльдорадо» подводит итоги продаж юридическим лицам за первое полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество корпоративных заказов выросло в два раза, в денежном выражении продажи увеличились на 34%.

В январе-июне 2018 года наибольшей популярностью в штучном выражении среди бизнес-клиентов «Эльдорадо» пользовались следующие категории: персональные компьютеры и моноблоки (+31%), мониторы (+20%), смартфоны (рост в пять раз), мелкая бытовая техника (+29%). Количество проданных подарочных карт и электронных сертификатов увеличилось на 70%. Данное продуктовое решение с определённым номиналом на покупку в «Эльдорадо» популярно у заказчиков в качестве подарка для сотрудников или деловых партнёров. Таким образом, среди основных факторов роста корпоративных заказов: усиление цифрового сегмента в ассортименте сети, специальные промопредложения, повышение эффективности операционного управления за счет персонализированного подхода к обслуживанию клиентов, оптимизация логистических возможностей, увеличение спроса на подарочные карты.

За отчётный период компания также нарастила b2b-продажи через интернет-магазин на 30% в штучном выражении и 35% в денежном, при этом получать товары заказчики предпочитают при помощи самовывоза в ближайшем магазине, на доставку курьером приходится только 35% покупок. Среди клиентов компании преобладают представители среднего и малого бизнеса, за последние месяцы стало больше крупных предприятий.

«Работа с корпоративными заказчиками является важным направлением для развития и увеличения прибыльности всей сети „Эльдорадо“. Наша задача ‒ помочь бизнесу стать ещё эффективнее и сделать ежедневную деятельность сотрудников различных компаний более технологичной. Увеличение продаж в первом полугодии свидетельствует о растущем доверии к нам. Этому способствуют несколько конкурентных преимуществ: персонализированный подход к обслуживанию каждого клиента с учетом специфики отрасли, выгодные цены, большой ассортимент, регулярный мониторинг лояльности покупателей (NPS)», ‒ подчеркивает директор департамента по работе с корпоративными клиентами Роман Горковец.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

23 августа / Комментарии
На побережье США открылся магазин Kwik-E-Mart из «Симпсонов»

На побережье США открылся магазин Kwik-E-Mart из «Симпсонов»

В городе Мертл-Бич на Атлантическом побережье США открылся магазин, который является точной копией супермаркета Kwik-E-Mart из мультсериала «Симпсоны».

далее →

23 августа / Комментарии
Производители и потребители заплатят за маркировку товаров 205,7 млрд рублей

Производители и потребители заплатят за маркировку товаров 205,7 млрд рублей

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выполняющий функцию оператора системы маркировки товаров в России, оценил расходы на ее создание в 205,7 млрд рублей за 15 лет.

далее →

23 августа / Комментарии
«Пятёрочка» и MARVEL запустили программу лояльности

«Пятёрочка» и MARVEL запустили программу лояльности

Торговая сеть «Пятёрочка», компания Disney в России и СНГ и «TCC Ритейл Маркетинг» объявили о совместном проекте – масштабной акции «Герои в «Пятёрочке», первой программе лояльности по бренду MARVEL!

далее →

22 августа / Комментарии
Связной I Евросеть отмечает резкий рост продаж детских умных часов — на 615%

Связной I Евросеть отмечает резкий рост продаж детских умных часов — на 615%

По итогам I полугодия 2018 года продажи умных часов в компании Связной | Евросеть выросли на 615% в штучном выражении и на 284% в денежном, по сравнению с первым полугодием 2017 года.

далее →

21 августа / Комментарии
Средний чек россиян упал до минимальных показателей за два года

Средний чек россиян упал до минимальных показателей за два года

В июле Индекс среднего чека составил 496 рублей. Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвёртый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. С учётом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение Индекса составило 3%.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!