«Эльдорадо» первой в Санкт-Петербурге запустила доставку и установку в один день

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» первой в Санкт-Петербурге запустила новую услугу: теперь онлайн можно заказать доставку и установку крупной бытовой техники в один день.

Благодаря комплексному предложению покупатели могут еще быстрее начать пользоваться приобретаемой техникой. Ранее доставка с установкой в один день была доступна для оформления только в розничных магазинах сети. Популярность доставки с установкой день-в-день ежегодно растёт: к примеру, за первый квартал 2018 года этой услугой воспользовались на 10% больше клиентов, чем за аналогичный период прошлого года.

Оказание всех выездных услуг, предоставляемых сервисным подразделением «Эльдорадо», осуществляется профессиональными бригадами в оговоренное заранее с клиентом время вне независимости от этажа, на котором находится офис или квартира. Спектр услуг включает подвес, настройку, установку, обмен и возврат техники, а также консультацию по правильному использованию и эксплуатации и гарантию на все виды работ.