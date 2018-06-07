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«Эльдорадо» первой в Санкт-Петербурге запустила доставку и установку в один день

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Эльдорадо
Эльдорадо
Бытовая техника

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» первой в Санкт-Петербурге запустила новую услугу: теперь онлайн можно заказать доставку и установку крупной бытовой техники в один день.

Благодаря комплексному предложению покупатели могут еще быстрее начать пользоваться приобретаемой техникой. Ранее доставка с установкой в один день была доступна для оформления только в розничных магазинах сети. Популярность доставки с установкой день-в-день ежегодно растёт: к примеру, за первый квартал 2018 года этой услугой воспользовались на 10% больше клиентов, чем за аналогичный период прошлого года.

Оказание всех выездных услуг, предоставляемых сервисным подразделением «Эльдорадо», осуществляется профессиональными бригадами в оговоренное заранее с клиентом время вне независимости от этажа, на котором находится офис или квартира. Спектр услуг включает подвес, настройку, установку, обмен и возврат техники, а также консультацию по правильному использованию и эксплуатации и гарантию на все виды работ.

«„Эльдорадо“ как знаковый игрок на рынке, который внимательно следит за последними тенденциями, гарантирует своим клиентам удобство, высокое качество и простоту в получении сервисов. Благодаря нашей новой услуге жители мегаполиса, такого как Санкт-Петербург, смогут воспользоваться услугой доставки и установки крупной бытовой техники день в день, что позволит сэкономить время и оперативно оборудовать квартиру необходимой и современной техникой. Мы ценим лояльность клиентов и продолжим совершенствовать процессы на пути клиента от поиска товара до его получения и установки», ‒ отметил директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

Компании и сервисы: Эльдорадо
Автор: Анна
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