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«Эльдорадо» поможет с выбором техники через видеозвонки

Розничная сеть «Эльдорадо» запустила дистанционные консультации для клиентов из розничных магазинов. При помощи видеозвонка в мессенджере WhatsApp продавцы проводят трансляции из торгового зала: демонстрируют интересующий товар, отвечают на вопросы, помогают совершить наиболее выгодную покупку и оформляют доставку на дом. Покупателю включать видеосвязь не нужно, все вопросы можно задать в чате. Услуга доступна более чем в ста городах по всей стране.

Розничная сеть «Эльдорадо» реализует онлайн-поддержку всех клиентских операций — от выбора до оплаты товара. Компания в начале апреля запустила решение WhatsApp Business API для поддержки клиентов через мессенджер. Теперь получить информацию о необходимой технике покупатель может по видео прямо из торгового зала магазина — консультант покажет дизайн нового смартфона или расположение полок в холодильнике. За первую неделю пилотирования проекта услугой воспользовались несколько тысяч клиентов сети.

Чтобы посмотреть интересующий товар и узнать больше о нём с помощью продавцов «Эльдорадо», клиент может оставить заявку на видеоконсультацию. Короткая анкета доступна на главной странице сайта eldorado.ru, в ней достаточно указать интересующую товарную категорию и свои контактные данные. Консультант свяжется при помощи видеозвонка в мессенджере WhatsApp, поможет с выбором техники и предложит наиболее выгодные условия с учётом текущих акций, баланса бонусов клиента и действия программы «Гарантия низкой цены». Клиенты могут задать необходимые вопросы голосом или текстом в комментариях к трансляции, камеру своего устройства включать не нужно.

После консультации специалисты «Эльдорадо» в режиме онлайн могут оформить заказ с доставкой на дом или отправить необходимую информацию на почту покупателю, чтоб он позже самостоятельно принял решение о покупке. На сайте eldorado.ru доступна безопасная оплата банковской картой.

«Мы перестраиваем и цифровизируем все ключевые бизнес-процессы, чтобы наши клиенты оставались дома, но при этом имели доступ ко всем необходимым товарам и услугам. Для тех, кто привык оценивать внешний вид и характеристики техники перед покупкой, мы добавили онлайн-консультацию из магазина. Наши эксперты при помощи смартфона ответят на все необходимые вопросы, покажут товар и помогут принять взвешенное решение. Это ещё одна функция, которая позволяет нам в текущих условиях быть ближе к людям, помогать с выбором техники», ‒ отмечает управляющий директор сети «Эльдорадо» Сергей Ли.

Автор: Анна
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