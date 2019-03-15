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«Эльдорадо» приняла в утилизацию техники на 15,5 тысяч кубических метров

Розничная сеть «Эльдорадо» подводит итоги флагманской акции «Утилизация» за 2018 год. В обмен на скидку до 25% покупатели передали 220 тыс. единиц устаревшей или пришедшей в негодность техники объёмом более 15,5 тысяч кубических метров. В совокупности число полученной с 2010 года техники  приблизилось к 3,5 млн штук.

По итогам 2018 года наибольшей популярностью программа пользовалась у жителей Москвы, Омска, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Покупатели «Эльдорадо» чаще всего передавали в утилизацию мобильные телефоны, телевизоры, чайники, стиральные машины и утюги. По объёму сданной техники в топ-5 вошли холодильники, стиральные машины, телевизоры, плиты и пылесосы. Вывоз крупной бытовой техники осуществляется от клиентов бесплатно сервисными специалистами компании. А мелкогабаритную технику клиенты могут принести в магазины «Эльдорадо» самостоятельно.  

В прошлом году сеть расширила перечень техники: «Эльдорадо» начала принимать на утилизацию пришедшие в негодность аксессуары и отработанные струйные картриджи.

Утилизацией собранной техники в соответствии с действующими законодательными нормами занимаются специализированные компании-партнеры.

«Техника стала неотъемлемой частью нашей жизни, она делает её комфортнее, а нас самих продуктивнее. Однако с ростом потребления мы не должны забывать, что уже отслуживавшие девайсы требуют правильной утилизации и переработки. Заботиться о природе легко и начать можно с простых вещей, принеся старые устройства в наш ближайший магазин. Тем более, взамен мы даем скидку для совершения новой покупки. Начиная с 2010 года, наши покупатели сдали уже около 3,5 млн единиц бывшей в употреблении техники. Мы продолжим расширять флагманскую программу и популяризировать идею ответственного потребления», ‒ директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

С 12 марта по 15 апреля все желающие могут сдать ненужную технику и получить скидку до 25% на покупку новой. Например, передав для утилизации старый телевизор, можно с выгодой приобрести необходимую технику, электронику или аксессуар. Товары, участвующие в акции, отмечены на сайте и в розничных магазинах специальным шильдиком.

Автор: Анна
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