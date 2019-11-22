+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Эльдорадо» расширила сеть до 500 магазинов

Розничная сеть «Эльдорадо» расширила присутствие сети на российском рынке до 500 магазинов. Юбилейный розничный объект стандартного формата открылся в тверском ТРЦ «Рубин-2». Магазины «Эльдорадо» работают в 204 российских населённых пунктах, их торговая площадь составляет около 650 тыс. м2. До конца года ритейлер планирует открыть ещё более 15 торговых точек.

Магазин в ТРЦ «Рубин-2» площадью 1,8 тыс. м2 стал третьим для Твери и 500-ым для сети «Эльдорадо» на территории России. В честь праздничного открытия юбилейного магазина «Эльдорадо» всем участникам программы лояльности в России начислила 500 бонусных рублей, проводит дополнительные распродажи и розыгрыши призов.

Сеть «Эльдорадо» присутствует во всех федеральных округах России, магазины уже открыты в 204 населённых пунктах, а их площадь составляет 650 тыс. м2. С начала года были открыты 28 магазинов сети, в том числе магазины появились в малых городах Подмосковья: Краснознаменске, Наро-Фоминске, Видное, а также в городах центральной части России, на Урале и в Алтайском крае в Александрове, Кунгуре, Елабуге, Обнинске, Новоалтайске и  Сальске. До конца года сеть расширится ещё на 15 розничных объектов.

«К своему 25-летнему юбилею мы достигли важной отметки в 500 магазинов и продолжим активную региональную экспансию, чтобы стать ближе к покупателям. Мы выбираем удобные локации, предлагаем широкий ассортимент товаров по выгодным ценам и высокий уровень сервиса. Наши магазины обеспечивают эффективное взаимодействие с покупателями, позволяют продемонстрировать актуальные технологии и подарить приятные впечатления от процесса покупки. В то же время розничные точки являются удобными пунктами выдачи товара, заказанного в нашем интернет-магазине, и стимулируют дальнейшее развитие онлайн-продаж. Две трети покупателей приходят к нам именно из онлайн-канала, где выбирают и сравнивают товар, при этом более 90% транзакций завершается именно в розничных магазинах», ‒ подчёркивает управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли.

В новом магазине сети представлен широкий ассортимент из более чем 10 тысяч наименований бытовой техники и электроники от ведущих производителей по доступным ценам. В выделенной digital-зоне посетители перед покупкой могут лично попробовать в действии смартфоны, планшеты, наушники и другую цифровую технику, которая находится в открытой выкладке. Помимо выгодных акций и специальных предложений клиентам доступен также комплекс сервисных услуг по страховке, доставке, настройке и установке компьютерной, бытовой и другой техники. На весь перечень товаров и услуг можно оформить кредит или беспроцентную рассрочку. Накопленные за каждую покупку бонусные баллы участники программы лояльности «Эльдорадости» могут потратить на оплату следующих заказов.

Розничный магазин также дополняет клиентский опыт и работает в качестве пункта выдачи товаров, заказанных в интернет-магазине eldorado.ru. Более 50 тыс. наименований доступны для самовывоза уже через 30 минут после оформления заказа.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

22 ноября / Комментарии
Сеть «Самсон-фарма» начала продавать лекарства в кредит

Сеть «Самсон-фарма» начала продавать лекарства в кредит

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.

далее →

20 ноября / Комментарии
Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 1000-ый магазин

Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 1000-ый магазин

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила тысячный розничный магазин, им стал гипермаркет «М.Видео» в Омске в ТЦ «Квадро».

далее →

19 ноября / Комментарии
Аналитика Группы «М.Видео-Эльдорадо»: каждая четвёртая купленная в России игровая консоль – переизданная ретро-приставка

Аналитика Группы «М.Видео-Эльдорадо»: каждая четвёртая купленная в России игровая консоль – переизданная ретро-приставка

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка игровых консолей за девять месяцев 2019 года. Продажи составили 400 тыс. устройств на сумму 7,3 млрд руб., что году-году больше на 10% в штуках и 6% в деньгах. Средняя стоимость снизилась на 4% до 18,5 тыс. руб.

далее →

19 ноября / Комментарии
«Магнит» и Yummy United соберут Детский Совет директоров

«Магнит» и Yummy United соберут Детский Совет директоров

Розничная сеть «Магнит» объявляет о начале партнерства с компанией Yummy United (HK) Ltd., которое предусматривает создание и запуск на российском рынке продуктов питания для детей под брендом Yummy United. В разработке продуктовой линейки примут участие дети сотрудников «Магнита», которые сформируют первый Детский Совет директоров «Yummy United Магнит».

далее →

18 ноября / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» подводят первые итоги утилизации техники

«М.Видео» и «Эльдорадо» подводят первые итоги утилизации техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подводит итоги пилота по сбору и утилизации бывшей в употреблении техники в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. С июня обе сети собрали и передали на переработку порядка 135 тонн электронных отходов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!