«Эльдорадо» расширила сеть до 500 магазинов

Розничная сеть «Эльдорадо» расширила присутствие сети на российском рынке до 500 магазинов. Юбилейный розничный объект стандартного формата открылся в тверском ТРЦ «Рубин-2». Магазины «Эльдорадо» работают в 204 российских населённых пунктах, их торговая площадь составляет около 650 тыс. м2. До конца года ритейлер планирует открыть ещё более 15 торговых точек.

Магазин в ТРЦ «Рубин-2» площадью 1,8 тыс. м2 стал третьим для Твери и 500-ым для сети «Эльдорадо» на территории России. В честь праздничного открытия юбилейного магазина «Эльдорадо» всем участникам программы лояльности в России начислила 500 бонусных рублей, проводит дополнительные распродажи и розыгрыши призов.

Сеть «Эльдорадо» присутствует во всех федеральных округах России, магазины уже открыты в 204 населённых пунктах, а их площадь составляет 650 тыс. м2. С начала года были открыты 28 магазинов сети, в том числе магазины появились в малых городах Подмосковья: Краснознаменске, Наро-Фоминске, Видное, а также в городах центральной части России, на Урале и в Алтайском крае в Александрове, Кунгуре, Елабуге, Обнинске, Новоалтайске и Сальске. До конца года сеть расширится ещё на 15 розничных объектов.

«К своему 25-летнему юбилею мы достигли важной отметки в 500 магазинов и продолжим активную региональную экспансию, чтобы стать ближе к покупателям. Мы выбираем удобные локации, предлагаем широкий ассортимент товаров по выгодным ценам и высокий уровень сервиса. Наши магазины обеспечивают эффективное взаимодействие с покупателями, позволяют продемонстрировать актуальные технологии и подарить приятные впечатления от процесса покупки. В то же время розничные точки являются удобными пунктами выдачи товара, заказанного в нашем интернет-магазине, и стимулируют дальнейшее развитие онлайн-продаж. Две трети покупателей приходят к нам именно из онлайн-канала, где выбирают и сравнивают товар, при этом более 90% транзакций завершается именно в розничных магазинах», ‒ подчёркивает управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли.

В новом магазине сети представлен широкий ассортимент из более чем 10 тысяч наименований бытовой техники и электроники от ведущих производителей по доступным ценам. В выделенной digital-зоне посетители перед покупкой могут лично попробовать в действии смартфоны, планшеты, наушники и другую цифровую технику, которая находится в открытой выкладке. Помимо выгодных акций и специальных предложений клиентам доступен также комплекс сервисных услуг по страховке, доставке, настройке и установке компьютерной, бытовой и другой техники. На весь перечень товаров и услуг можно оформить кредит или беспроцентную рассрочку. Накопленные за каждую покупку бонусные баллы участники программы лояльности «Эльдорадости» могут потратить на оплату следующих заказов.

Розничный магазин также дополняет клиентский опыт и работает в качестве пункта выдачи товаров, заказанных в интернет-магазине eldorado.ru. Более 50 тыс. наименований доступны для самовывоза уже через 30 минут после оформления заказа.