«Эльдорадо» разместит постаматы PickPoint в 52 городах

Розничная сеть «Эльдорадо» в рамках сотрудничества с логистическим оператором PickPoint до конца года установит более 100 постаматов на территории своих магазинов в 52 городах. Партнёрство позволит PickPoint стать ближе к покупателям и расширить присутствие в приоритетных регионах, а «Эльдорадо» привлечь дополнительный трафик в точки продаж и снизить затраты на аренду торговых площадей.

«Эльдорадо» стала одной из первых розничных сетей по торговле электроникой и бытовой техникой, в розничных точках которой появятся автоматизированные пункты выдачи интернет-заказов PickPoint. На данный момент терминалы доступны посетителям шести магазинов «Эльдорадо» в Набережных Челнах, Красноярске, Санкт-Петербурге, Камышине, Барнауле и Волхове. До конца 2020 года планируется увеличение их количества до 100 штук в 52 городах и крупных населенных пунктах России.

При помощи постаматов PickPoint покупатели могут получить посылки более чем от 10 тыс. интернет-магазинов, продающих косметику, одежду, бакалею, игрушки, продукцию для гигиены и ухода, бытовую химию и другие товары.

«Онлайн-продажи набирают популярность, при этом розничные магазины играют большую роль в новом покупательском пути, поэтому мы видим потенциал в партнёрстве с PickPoint. Уверен, что оно будет взаимовыгодным, а главное полезным для потребителей, которые оценят удобное месторасположение наших гипермаркетов. Для нас коллаборация с одним из ведущих логистических сервисов также возможность повысить эффективность бизнеса и привлечь дополнительный трафик в точки продаж», ‒ говорит управляющий директор сети «Эльдорадо» Сергей Ли.

«Партнерство PickPoint с „Эльдорадо“ в части установки постаматов качественно улучшает доступность нашей доставки в крупных и малых населенных пунктах. А это принципиально важно для правильного развития сети постаматов, — отметила CEO PickPoint Надежда Романова. — Магазины „Эльдорадо“ удобно локализованы не только в центральной части населенных пунктов, но и в спальных районах. Это отличная стратегия размещения, которая гарантирует шаговую доступность для покупателей, которые привыкли не тратить больше 15 минут на дорогу для решения своих повседневных дел».

Под брендом «Эльдорадо» работают более 500 гипермаркетов в более чем 200 населенных пунктах России. Розничные точки продаж расположены в крупных торговых центрах и густонаселённых жилых районах с удобной транспортной доступностью. Средняя площадь гипермаркетов составляет 1,5 кв. м, магазинов малого формата «Эльдорадо 600» — 600 кв. м.