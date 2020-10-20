«Эльдорадо» собирает старую технику на «Зеленую утилизацию»

Сеть «Эльдорадо» запустила рекламную кампанию в поддержку акции «Зеленая утилизация», которая включает серию видеороликов и экологические инсталляции с бытовой техникой в розничных магазинах. Проект по сбору старой техники на переработку в обмен на скидки знаком потребителям с 2010 года и пользуется заслуженной популярностью. В этом году сеть сместила акцент в коммуникациях со скидок на экологическую составляющую. Всю собранную технику «Эльдорадо» передаёт на заводы-утилизаторы, где её перерабатывают максимально безопасными для природы методами.

В рамках новой рекламной кампании «Эльдорадо» призывает отнестись к утилизации «электронного мусора» ответственно и внести свой вклад в сохранение окружающей среды, ведь неправильно утилизированная техника способна нанести существенный урон природе, годами отравляя почву и воду. В рамках акций по утилизации ритейлер принимает любую технику: от наушников и кнопочных телефонов, до стиральных машин и телевизоров. Клиентам также доступен вывоз крупной бытовой техники с последующей утилизацией при доставке нового товара. Собранная техника регистрируется и далее отправляется на один из партнёрских заводов, где взвешивается, сортируется и перерабатывается. Ежегодно в рамках акций Эльдорадо собирает больше 250 тыс. единиц старой техники.

Кампания получила название "«Зелёная утилизация». Для реализации рекламного видеоролика была выбрана идея о том, что сдавая технику на переработку, можно получить не только скидку, но и благодарность от природы — в буквальном смысле. В магазинах были также размещены инсталляции, иллюстрирующие, что происходит с бытовой техникой, если она попадает не на утилизацию, а просто выбрасывается. Даже спустя десятилетия такая техника по-прежнему выглядит чужеродным и недружественным для природы объектом. Для того, чтобы природа полностью «утилизировала» её без помощи человека, могут потребоваться десятки тысяч лет.

За разработку и реализацию кампании отвечает агентство MAGIC.

«Утилизация — одна из самых популярных акций Эльдорадо, но нам хотелось донести до аудитории не только выгодность этой акции, но и ее экологичность. Мы, в Эльдорадо, чувствуем ответственность не только за ту технику, которую продаем, но и за ту, что уже отслужила свой срок. К счастью, забота об окружающей среде и разумное потребление волнуют все большее количество людей в России. Ведь то, какое будущее нас ждет, во многом зависит от шагов, предпринимаемых сегодня». Зоя Прохорова, ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям Эльдорадо