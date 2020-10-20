+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Эльдорадо» собирает старую технику на «Зеленую утилизацию»

Сеть «Эльдорадо» запустила рекламную кампанию в поддержку акции «Зеленая утилизация», которая включает серию видеороликов и экологические инсталляции с бытовой техникой в розничных магазинах. Проект по сбору старой техники на переработку в обмен на скидки знаком потребителям с 2010 года и пользуется заслуженной популярностью. В этом году сеть сместила акцент в коммуникациях со скидок на экологическую составляющую. Всю собранную технику «Эльдорадо» передаёт на заводы-утилизаторы, где её перерабатывают максимально безопасными для природы методами.

В рамках новой рекламной кампании «Эльдорадо» призывает отнестись к утилизации «электронного мусора» ответственно и внести свой вклад в сохранение окружающей среды, ведь неправильно утилизированная техника способна нанести существенный урон природе, годами отравляя почву и воду. В рамках акций по утилизации ритейлер принимает любую технику: от наушников и кнопочных телефонов, до стиральных машин и телевизоров. Клиентам также доступен вывоз крупной бытовой техники с последующей утилизацией при доставке нового товара. Собранная техника регистрируется и далее отправляется на один из партнёрских заводов, где взвешивается, сортируется и перерабатывается. Ежегодно в рамках акций Эльдорадо собирает больше 250 тыс. единиц старой техники.

Кампания получила название "«Зелёная утилизация». Для реализации рекламного видеоролика была выбрана идея о том, что сдавая технику на переработку, можно получить не только скидку, но и благодарность от природы — в буквальном смысле. В магазинах были также размещены инсталляции, иллюстрирующие, что происходит с бытовой техникой, если она попадает не на утилизацию, а просто выбрасывается. Даже спустя десятилетия такая техника по-прежнему выглядит чужеродным и недружественным для природы объектом. Для того, чтобы природа полностью «утилизировала» её без помощи человека, могут потребоваться десятки тысяч лет.

За разработку и реализацию кампании отвечает агентство MAGIC.

«Утилизация — одна из самых популярных акций Эльдорадо, но нам хотелось донести до аудитории не только выгодность этой акции, но и ее экологичность. Мы, в Эльдорадо, чувствуем ответственность не только за ту технику, которую продаем, но и за ту, что уже отслужила свой срок. К счастью, забота об окружающей среде и разумное потребление волнуют все большее количество людей в России. Ведь то, какое будущее нас ждет, во многом зависит от шагов, предпринимаемых сегодня».

Зоя Прохорова, ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям Эльдорадо

«При разработке сценария ролика, мы намеренно, из этических соображений, отказались от участия дрессированных животных. Так у нас появился новый кукольный герой, олицетворяющий дикую природу — Мишка. В результате, ни одно животное не пострадало, а эффект неожиданности остался. У кукольного героя Вади довольно большой спектр эмоций, а вот пугаться ему пришлось впервые, и с этой задачей Вадя справился блестяще».

Полина Богданова, креативный директор Magic

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

19 октября / Комментарии
Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в компании Сравни.ру

Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в компании Сравни.ру

Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе Сравни.ру, выкупив долю Олега Тинькова – визионера современного финансового сектора и одного из первых инвесторов в сервис. Олег был первым, кто оценил потенциал компании и внёс огромный вклад в ее развитие.

далее →

16 октября / Комментарии
Олег Тиньков прекратил переговоры с «Яндексом»

Олег Тиньков прекратил переговоры с «Яндексом»

В официальном сообщении TCS Group на Лондонской бирже говорится, что Олег Тиньков прекратил переговоры с «Яндексом» о продаже своего бизнеса. Компании не смогли договориться об условиях, однако дальнейших подробностей не приводится.

далее →

16 октября / Комментарии
Авто.ру: 90% дилеров столкнулись с нехваткой автомобилей

Авто.ру: 90% дилеров столкнулись с нехваткой автомобилей

Cервис по продаже автомобилей Авто.ру в начале октября провел опрос среди топ-менеджеров дилерских центров по всей стране (80 компаний). Почти 90% респондентов сообщили, что испытывают дефицит машин. При этом большинство опрошенных уверены, что эта ситуация изменится только в 2021 году.

далее →

15 октября / Комментарии
ИКЕА запустила в Санкт-Петербурге доставку товаров электромобилями

ИКЕА запустила в Санкт-Петербурге доставку товаров электромобилями

ИКЕА первой среди операторов розничной торговли запустила в Санкт-Петербурге пилотный проект по доставке товаров с помощью электрического транспорта. С октября 2020 года в рамках эксперимента компания начнет доставку из магазина ИКЕА Парнас. Проект реализован совместно с Ingka Centres, а его партнером выступает логистическая компания Nawinia.

далее →

15 октября / Комментарии
«Магнит» открыл магазин «у дома» для крупных городов

«Магнит» открыл магазин «у дома» для крупных городов

Торговая точка общей площадью 665 кв. м с кафе начала работать в Москве по адресу ул. Салтыковская, 45. В магазине, специально разработанном под потребности жителей крупных городов, полностью изменилось внутреннее пространство, оптимизирован ассортимент, атмосфера стала более эмоциональной, а сама торговая точка - максимально цифровой.  

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!