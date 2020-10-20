«Эльдорадо» собирает старую технику на «Зеленую утилизацию»
Сеть «Эльдорадо» запустила рекламную кампанию в поддержку акции «Зеленая утилизация», которая включает серию видеороликов и экологические инсталляции с бытовой техникой в розничных магазинах. Проект по сбору старой техники на переработку в обмен на скидки знаком потребителям с 2010 года и пользуется заслуженной популярностью. В этом году сеть сместила акцент в коммуникациях со скидок на экологическую составляющую. Всю собранную технику «Эльдорадо» передаёт на заводы-утилизаторы, где её перерабатывают максимально безопасными для природы методами.
В рамках новой рекламной кампании «Эльдорадо» призывает отнестись к утилизации «электронного мусора» ответственно и внести свой вклад в сохранение окружающей среды, ведь неправильно утилизированная техника способна нанести существенный урон природе, годами отравляя почву и воду. В рамках акций по утилизации ритейлер принимает любую технику: от наушников и кнопочных телефонов, до стиральных машин и телевизоров. Клиентам также доступен вывоз крупной бытовой техники с последующей утилизацией при доставке нового товара. Собранная техника регистрируется и далее отправляется на один из партнёрских заводов, где взвешивается, сортируется и перерабатывается. Ежегодно в рамках акций Эльдорадо собирает больше 250 тыс. единиц старой техники.
Кампания получила название "«Зелёная утилизация». Для реализации рекламного видеоролика была выбрана идея о том, что сдавая технику на переработку, можно получить не только скидку, но и благодарность от природы — в буквальном смысле. В магазинах были также размещены инсталляции, иллюстрирующие, что происходит с бытовой техникой, если она попадает не на утилизацию, а просто выбрасывается. Даже спустя десятилетия такая техника по-прежнему выглядит чужеродным и недружественным для природы объектом. Для того, чтобы природа полностью «утилизировала» её без помощи человека, могут потребоваться десятки тысяч лет.
За разработку и реализацию кампании отвечает агентство MAGIC.
«Утилизация — одна из самых популярных акций Эльдорадо, но нам хотелось донести до аудитории не только выгодность этой акции, но и ее экологичность. Мы, в Эльдорадо, чувствуем ответственность не только за ту технику, которую продаем, но и за ту, что уже отслужила свой срок. К счастью, забота об окружающей среде и разумное потребление волнуют все большее количество людей в России. Ведь то, какое будущее нас ждет, во многом зависит от шагов, предпринимаемых сегодня».
Зоя Прохорова, ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям Эльдорадо
«При разработке сценария ролика, мы намеренно, из этических соображений, отказались от участия дрессированных животных. Так у нас появился новый кукольный герой, олицетворяющий дикую природу — Мишка. В результате, ни одно животное не пострадало, а эффект неожиданности остался. У кукольного героя Вади довольно большой спектр эмоций, а вот пугаться ему пришлось впервые, и с этой задачей Вадя справился блестяще».
Полина Богданова, креативный директор Magic