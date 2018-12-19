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«Эльдорадо» стала официальным партнёром фильма «Ёлки Последние»

Розничная сеть «Эльдорадо» выступила официальным партнёром новогодней семейной комедии «Ёлки Последние» и запускает совместно с Bazelevs новогоднюю рекламную кампанию. Финальная часть кинофраншизы, которая выходит в прокат 27 декабря, стала первым опытом для компании в формате product placement.

Компания «Эльдорадо» совместно со студией Bazelevs запускают масштабную рекламную кампанию с использованием айдентики фильма «Ёлки Последние», включающую телевизионные ролики, наружную рекламу, поддержку in store, розыгрыш билетов на специальные показы и серию других активностей. Одна из сцен фильма снималась в магазине «Эльдорадо» в подмосковном ТК «Гранд». Вадим Галыгин, герой рекламных роликов бренда, сыграл роль директора магазина.

Партнёрство «Эльдорадо» со всеми любимой новогодней франшизой позволит познакомить миллионы россиян с новым образом и философией бренда «просто, выгодно, рядом». Сеть предлагает покупателям широкий спектр товарных предложений по доступным ценам, регулярные промоакции, наиболее удобные локации и форматы совершения покупок.

«Для миллионов россиян „Ёлки“ стали символом приближающегося Нового года. Это народный фильм о нашей большой стране, о каждом из нас, дружбе, любви и вере в чудо. Интеграция в проект, который совпадает с бренд-позиционированием „Эльдорадо“, позволит нам донести ценности, стать ещё ближе к покупателям и создать с ними эмоциональную связь. Как и годом ранее, вместе с кинокомпанией Bazelevs мы будем дарить новогоднее настроение и поможем в выборе подарка для себя из близких. В рамках новогодней промоакции тысячи товаров по наиболее выгодным ценам удобно заказать как в рознице, так и в интернет-магазине с доставкой или для самовывоза», ‒ подчеркивает операционный директор по маркетингу компании «Эльдорадо» Василий Большаков.

Поскольку неотъемлемой частью Нового года являются подарки, с 18 декабря по 7 января в розничных магазинах «Эльдорадо» и на сайте пройдет праздничная распродажа «ЭльдоSALE». Выгодные цены распространяются на смартфоны, компьютеры, товары для дома, кухни, красоты, ухода за собой и другие наиболее востребованные товарные категории. Все магазины и промостраница на сайте eldorado.ru получат специальное оформление в стиле фильма.

«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) поможет своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Любимые герои первых «Ёлок» лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства» Егора Баранова. «Вокзал на троих» Анны Пармас расскажет историю о простой девушке из Воронежа (Екатерина Агеева), отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским (Марк Богатырев), а в новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов). Как всегда, все новеллы объединены закадровым голосом Константина Хабенского: сохранение многолетних традиций — важный атрибут праздничного настроения.

Автор: Анна
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