«Эльдорадо» во время карантина доставила более 80 000 срочных заказов с помощью такси

Розничная сеть «Эльдорадо» за апрель-май доставила около 80 000 онлайн-покупок в более чем 220 городах присутствия при помощи сервиса «Яндекс.Такси», минимальное время ожидания составило около 30 минут. Самыми популярными товарами для экспресс-доставки стали приборы для стрижки волос, смартфоны, ноутбуки, аксессуары для игр и приготовления еды.

В рамках модели One Retail ритейлер запустил целый ряд услуг, которые позволяют комфортно делать покупки в любом месте, одной из них стала быстрая доставка на такси, дополнившая сервисы «последней мили», которые уже использовала «Эльдорадо» — бесконтактная доставка с курьером домой, самовывоз из магазина, пешая доставка из магазина. Число курьерских доставок, как и число pick-up во время карантина в «Эльдорадо», выросло втрое по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

Партнёры сервиса «Яндекс.Такси» бесконтактно из розничных магазинов «Эльдорадо» доставили более 80 000 покупок в более чем 220 городах присутствия ритейлера. Чаще других услугой пользовались жители Москвы и Московской области, на них пришлось около 40% заказов. Среднее время ожидания с учётом сборки и доставки составило около 1,5 часов, минимальное время — 30 минут.

Водители, сотрудничающие с «Яндекс.Такси», оперативно и бесконтактно доставляют бытовую и цифровую технику, вес которой не превышает 20 кг. Чаще других товаров при помощи такси заказывали приборы для стрижки волос, смартфоны, игровые аксессуары для компьютеров, аксессуары для приготовления кофе и наушники. По обороту в число пяти востребованных категорий вошли смартфоны, ноутбуки, телевизоры от 39 до 43 дюймов, специальные пылесосы и автомойки, а также игровые приставки PlayStation 4. Самым недорогим приобретением стала кухонная лопатка за 70 рублей, одним из самых крупных заказов стал ноутбук за 150 000 рублей.

«Во время самоизоляции потребители выработали новые привычки, а дистанционные покупки стали нормой. В соответствии с ожиданиями клиентов мы предлагаем новые удобные форматы и интегрируем дополнительные сервисы, одним из которых стала экспресс-доставка при помощи такси. Мы отмечаем востребованность и эффективность этой услуги, которая будет доступна клиентам и в дальнейшем. Короткое время ожидания, своевременность доставки и удовлетворенность качеством сервиса позволяют нам увеличить частоту покупки. Большое количество тех, кто воспользовался доставкой из „Эльдорадо“ на такси, совершали ещё один и более заказов в течение ближайших двух недель», ‒ отмечает управляющий директор сети «Эльдорадо» Сергей Ли.

Стоимость экспресс-доставки зависит от региона и начинается от 99 рублей. При оформлении покупки на сайте достаточно добавить услугу в корзину к остальным товарами, выбрав способом получения «Самовывоз» и ближайший розничный магазин. Сотрудник «Эльдорадо» свяжется по телефону для уточнения адреса доставки, соберёт и упакует заказ. Оплатить покупку можно онлайн при оформлении или позже по ссылке, которую пришлет продавец по SMS. Водитель, сотрудничающий с «Яндекс.Такси», заберёт покупку в магазине и доставит её до двери клиента уже в течение двух часов.

«Эльдорадо» продолжает осуществлять максимально бесконтактным способом собственную курьерскую доставку всех категорий товаров, сервис бесплатен при заказе от 1990 руб. Получить свой онлайн-заказ также можно через 15 минут в ближайшем розничном магазине, которые полноценно работают с соблюдением необходимых мер безопасности для покупателей и сотрудников.