«Эльдорадо» выпускает мерч с символами бренда
Сеть «Эльдорадо» начинает продажу собственной одежды и аксессуаров российского производства. На сайте ритейлера представлено три лимитированные коллекции — «Утилизирую», «Кэшбэк» и «Молния», включающие худи, футболки, поясные сумки и носки. Они выполнены в цветах бренда — красном, зелёном и чёрном.
Философия мерча «Эльдорадо» проста: ничего лишнего — только суть. Три смысла, три цвета и четыре позиции на каждый день: худи с капюшоном, футболки, поясные сумки и носки, чтобы сделать яркий акцент в аутфите. Названия трёх коллекций связаны с символами «Эльдорадо». Молния, как источник энергии и главный символ бренда. Кэшбэк, как перманентная выгода в рамках программы лояльности. Утилизация, как вклад в спасение мировой экологии.
Заказать брендированную одежду и аксессуары «Эльдорадо» можно онлайн с доставкой на дом или с самовывозом из магазина. При оформлении заказа до половины стоимости товара можно оплатить бонусами в рамках программы лояльности «Эльдорадости». Стоимость худи составляет 2490 рублей, футболок и сумок — 990 рублей, носков — 290 рублей.
«Первая линия брендированного мерча вдохновлена ДНК нашего бренда и ключевыми преимуществами для потребителя. С её помощью мы хотим усилить эмоциальную связь с „Эльдорадо“, увеличить узнаваемость и привлечь новую молодёжную аудиторию. Качественная одежда и аксессуары помогут создать яркий образ и будут комфортны для повседневного использования, и все это по доступным ценам. В ближайшее время мы планируем расширить ассортимент и привлечь для коллабораций известных блогеров и селебрити», — отмечает директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков.