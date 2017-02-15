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«Эльдорадо» запустил новый формат магазинов «Эльдорадо-Экспресс»

Компания «Эльдорадо», запустил новый формат магазинов под брендом «Эльдорадо-Экспресс», сообщает портал «Деловой Петербург».

В магазинах новой сети представлен непрофильный для «Эльдорадо» ассортимент товаров - посуда, бытовая химия, товары для детей, а также компьютерные игры, мелкая техника и аксессуары.

На сегодняшний день под управлением «Эльдорадо» находится один магазин нового формата в Москве и два - в Санкт-Петербурге. Сеть развивается в формате 250-350 кв.м. Инвестиции в открытие магазинов нового формата оцениваются в 15 млн рублей. 

Ранее «Эльдорадо» отчиталась за 2016 год: суммарные продажи выросли на 11% и составили 130 млрд рублей. Рост сопоставимых продаж составил 13,9%. За прошедший год компания открыла 33 магазина с общей торговой площадью 19 100 кв.м. По данным на начало 2017 года под управлением компании находится 430 торговых точек. 

Автор: Анна
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