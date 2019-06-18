Сеть магазинов «Эльдорадо» запустила собственную торговую марку электроники Hi (сокращение от Hitechnic). Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий директор компании Сергей Ли.

Ранее под этим названием сеть развивала в своих магазинах консультационную и сервисную зону. «Марка называется Hi, бренд уже имеет историю в компании, правда, связанную с сервисами, и мы решили, что он нам подходит», — уточнил он.

Сейчас под маркой Hi продаются только телевизоры — их можно приобрести от 7999 руб. Они принимают цифровой сигнал без дополнительного оборудования, ведут запись эфирных передач на USB-носители и подключаются к интернету.

«Мы начали сотрудничество по выпуску телевизоров под собственной торговой маркой. Такое сотрудничество идет второй месяц, с учетом продаж и отзывов наших покупателей мы видим, что решение было принято правильное. Продажи — выше наших ожиданий, иногда даже предложение заканчивается быстрее, чем привозят новые», — отметил Сергей Ли.

Компания намерена в ближайшее время выпустить и другую электронику под собственной торговой маркой (чайники и другую мелкую бытовую технику).