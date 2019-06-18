«Эльдорадо» запустила собственную торговую марку электроники
Сеть магазинов «Эльдорадо» запустила собственную торговую марку электроники Hi (сокращение от Hitechnic). Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий директор компании Сергей Ли.
Ранее под этим названием сеть развивала в своих магазинах консультационную и сервисную зону. «Марка называется Hi, бренд уже имеет историю в компании, правда, связанную с сервисами, и мы решили, что он нам подходит», — уточнил он.
Сейчас под маркой Hi продаются только телевизоры — их можно приобрести от 7999 руб. Они принимают цифровой сигнал без дополнительного оборудования, ведут запись эфирных передач на USB-носители и подключаются к интернету.
«Мы начали сотрудничество по выпуску телевизоров под собственной торговой маркой. Такое сотрудничество идет второй месяц, с учетом продаж и отзывов наших покупателей мы видим, что решение было принято правильное. Продажи — выше наших ожиданий, иногда даже предложение заканчивается быстрее, чем привозят новые», — отметил Сергей Ли.
Компания намерена в ближайшее время выпустить и другую электронику под собственной торговой маркой (чайники и другую мелкую бытовую технику).