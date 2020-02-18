«Эльдорадо»: женщины тратят на подарки к 14 февраля больше, но средний чек выше у мужчин

Розничная сеть «Эльдорадо» проанализировала покупательские предпочтения в период подготовки к праздникам за последние несколько лет.

В феврале-марте покупки электроники и бытовой техники среди женщин оказались выше, чем у мужчин на 2% в деньгах и на 10% в штуках. Женщины покупают больше подарков, но средний чек у мужчин выше. Так, у зарегистрированных в программе лояльности покупателей мужского пола средний чек оказался выше на 11%, чем у дам (5 тыс. руб. vs 4,5 тыс. рублей). За период с начала февраля продажи «Эльдорадо» показали двузначный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У женской аудитории среди товарных категорий высоким спросом пользуются электробритвы, игровые приставки и видеоигры для них (PS4, Xbox One, Nintendo Switch), а также видеорегистраторы. Мужчины в качестве подарка чаще приобретают приборы для укладки волос, миксеры, блендеры, кухонные комбайны и мясорубки. Среди универсальных подарков для обоих полов спросом пользовались наушники, смартфоны, смарт-часы и браслеты. Данные категории цифровой техники демонстрируют стабильный рост и являются одними из самых желанных подарков и на другие праздники.

По итогам 2019 года общая численность участников программы лояльности «Эльдорадости» составила 35 миллионов человек.