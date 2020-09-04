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ELARI и  Mastercard создали браслет с платежным NFC-чипом

ELARI и Mastercard объявляют о запуске ELARI SmartPay — недорогой и простой в использовании цифровой альтернативы карманным деньгам для всей семьи. Система состоит из комплекта носимых аксессуаров «Кошелек на руке» с платежным NFC-чипом ELARI SmartPay с поддержкой бесконтактной технологии оплаты Mastercard и специального приложения для смартфонов, позволяющего мгновенно активировать, пополнять и управлять средствами на NFC-чипе Mastercard в браслете ELARI без обращения в банк. Оплачивать покупки в одно касание с помощью такого браслета можно везде в России, где принимают к оплате Mastercard — в магазинах, транспорте, и т.п.

Бесконтактные платежи — один из важных технологических трендов, который продолжает усиливаться. Недавнее исследование Mastercard, посвящённое распространению в Европе этой технологии, показало, что она становится «новой нормой». Половина опрошенных россиян стали в этом году чаще использовать карты с возможностью бесконтактной оплаты, и более 80% считают, что и в дальнейшем эта технология сохранит свою актуальность.

Инновационная система ELARI SmartPay обеспечивает простой, доступный и безопасный способ бесконтактной оплаты. Пользователи смогут подарить своим детям, родителям или другим членам семьи платежное средство, которое можно надежно закрепить на руке. В комплект «Кошелек на руке» за 1 490 рублей входит тактильно приятный силиконовый браслет с удобной системой крепления на руке, накладка-тренчик для ремешка любых часов, а также бесконтактная карта ELARI SmartPay Masterсard с платежным NFC-чипом, который вставляется в браслет или тренчик.

Браслет поможет избежать контакта с наличными деньгами, позволит дистанционно пополнять счет NFC-чипа и бесконтактно оплачивать покупки в магазинах, кафе, на транспорте и т.д. Устройство не требует подзарядки, а чип ELARI SmartPay не боится воды, поэтому браслет и тренчик удобно носить на тренировку, на пляж или просто на прогулку налегке.

При этом в одноименном приложении для смартфона, ELARI SmartPay, можно активировать неограниченное количество чипов и управлять ими удаленно — пополнять с любой банковской карты, устанавливать лимиты расходов за период (день, месяц) по каждому чипу, видеть балансы и отчеты о совершенных транзакциях, а также мгновенно блокировать чип в случае его потери. Лимит расходов в месяц по каждому чипу составляет 40 000 рублей, максимальный размер остатка на счету — 15 000 рублей. Покупки на сумму до 1000 рублей в большинстве терминалов не требуют ввода ПИН-кода. Обслуживание карты бесплатно.

«Совместный продукт ELARI и Mastercard очень актуален, особенно сейчас, когда наличные деньги представляют угрозу для гигиены, в частности, для детей и пожилых людей. Также, будучи отцом пятерых детей, я очень рад этому продукту, так как, с одной стороны, мои младшие дети нетерпеливо ждут возможности стать счастливыми обладателями наших браслетов, чтобы обрести определенную независимость и чувствовать себя более взрослыми, а с другой стороны я осознаю, что ELARI SmartPay станет простым и эффективным инструментом развития их финансовой ответственности и грамотности под моим присмотром», — отметил Йосеф Закс, основатель и управляющий директор ELARI.

«Mastercard первой приносит в Россию многие инновации, и мы постоянно работаем над тем, чтобы держателям наших карт были доступны самые удобные платежные решения. Современные технологии с Mastercard дают свободу выбора и возможность совершать оплату наиболее подходящим способом тогда, когда вам удобно. Мы рады что и российские производители носимых устройств начинают создавать свои продукты, и наш совместный запуск с ELARI — одним из наиболее популярных брендов в данной категории — тому подтверждение. В результате у держателей карт Mastercard в России теперь появился такой простой и удобный платежный инструмент, который они смогут подарить своим близким, чтобы те могли просто и безопасно совершать покупки везде, где принимают оплату по бесконтактной технологии Mastercard», — комментирует Дмитрий Тартышев, руководитель направления по развитию бизнеса цифровых платежей Mastercard в России.

На интересной и живой пресс-конференции, посвящённой запуску ELARI SmartPay «Влияние новых технологий на формирование финансового интеллекта у подрастающего поколений», прошедшей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (полная видеозапись), спикеры и приглашенные эксперты подчеркнули, что применение новых технологий может способствовать развитию финансового интеллекта детей и подростков, а также может в корне изменить денежные взаимоотношения между членами семьи.

«В парадигме нового образования должны быть поставлены и решены вопросы формирования и развития у детей финансового интеллекта как составляющей общего гуманитарного интеллекта», — отметил Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования и руководитель РосВуз.рф. Он также подчеркнул, что заниматься этим нужно на самых ранних уровнях воспитания и образования: современный мир требует от подрастающего поколения финансовой грамотности, а также аккуратности и ответственности.

«Использование современных решений бесконтактных платежей для детей в семье должно сопровождаться созданием, обсуждением и развитием правил финансового поведения. Созданный ELARI инструмент позволяет приобретать материальные и нематериальные блага, но покупки и траты должны быть обсуждаемы в семье, правила вокруг трат нужно формировать совместно с детьми, ведь формирование грамотного отношения к деньгам в детстве — это путь к их рациональному использованию в будущем», — прокомментировала Аида Варданян, эксперт в области эмоционального интеллекта.

Роман Агеев, председатель правления РНКО «Платежный стандарт» — компании-партнера ELARI, отвечающую за выпуск и обслуживание карты для ELARI SmartPay, отметил, что «Платежный стандарт» совместно с ELARI и Mastercard продолжают активную работу по развитию сервиса SmartPay. На старте продаж «Кошельком на руке» можно расплачиваться только на территории России, в дальнейшем эта функция будет расширена и на другие страны. Также будет запущено «дочернее» приложение, позволяющее узнавать остаток и контролировать траты, что актуально для тинейджеров и ряда других категорий пользователей.

Новинка ELARI SmartPay уже доступна в официальном интернет-магазине ELARI Store на store.elari.net и маркетплэйсе Wildberries по цене 1490 рублей, а также в скором времени появится в салонах «МегаФона», магазинах МВидео, Технопарк, РБТ, ДНС, сети Ашан, Wildberries и у других ритейлеров.

Автор: Анна
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