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Электронным платежам готовят ограничения

Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Такие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства, пишет «Коммерсант».

Целесообразность запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета прорабатывался при участии ЦБ, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики. Как сообщили газете в пресс-службе Минюста, 1 декабря 2017 года в Минфине состоялось согласительное совещание, где обсуждались разногласия позиций чиновников относительно запрета. Однако разрешить противоречия не удалось, и Минфин предложил продолжить обсуждение на площадке аппарата правительства.

Разногласия возникли между Банком России и Росфинмониторингом, которые спорят о степени жесткости ограничений. ЦБ считает, что предложение необходимо дополнить запретом на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму осенью прошлого года. Росфинмониторинг предлагает запретить анонимные кошельки и карты полностью, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии.

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности, — пояснил статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный. — Поэтому предлагаем от анонимности отказаться. Само по себе существование подобных анонимных продуктов противоречит рекомендациям 10 FATF, которая будет проверять Россию на соответствие требованиям в 2018–2019 годах».

В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой. Там уверены, что введение обязательной идентификации для НЭСП приведет к переходу населения на наличные расчеты и нарастанию социальной напряженности.

Эксперты отмечают, что даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его.

Несмотря на протесты участников рынка, в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют встретиться и выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.

Автор: Анна
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