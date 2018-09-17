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Елисейский дворец запустил собственный интернет-магазин

Елисейский дворец, резиденция президента Франции в Париже, запустил свой собственный бренд в июне и вторым шагом стал запуск интернет-магазина, сообщает Europe1.

Кружки, ручки, футболки, все эти сувениры с надписью «Élysée», уже доступны для покупки. Официальное открытие онлайн-площадки состоялось в дни культурного наследия Франции (15 — 16 сентября).

Основной целью запуска интернет магазина, как отмечает издание, станет сбор средств для восстановления Елисейского дворца и обеспечения содержания президентских резиденций. За каждый проданный сувенир Елисейский дворец будет получать около 12% от цены.

Таким образом, Елисейский дворец присоседился к званию крупных учреждений, которые уже используют свои бренды, национальная Ассамблея во Франции или ООН.

Автор: Анна
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