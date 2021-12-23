Елка по-советски: растет спрос на елочные игрушки времен СССР

Оформление новогодней елки — давняя традиция для многих россиян, однако тренды на стилизацию зимнего дерева ежегодно меняются. Чтобы воссоздать под Новый год атмосферу старины, можно не только разобрать «бабушкину» коробку с украшениями, но и задуматься о приобретении советских елочных игрушек.

Знаменитые старинные фигурки животных, переливающиеся шишки, звезды и персонажи детских сказок — огромное «елочное» богатство, оставшееся со времен СССР. Покопавшись на антресолях, можно найти множество уникальных игрушек, однако не у всех была возможность сохранить раритетные украшения. Эксперты Авито выяснили, что в декабре этого года спрос на винтажный декор для елки на сайте в целом по России увеличился на 90% по сравнению с прошлым. Средняя стоимость старинных украшений составила 400 рублей.

Стоимость украшений зависит не только от качества изделий, но и от региона продажи. Например, в Барнауле продается 23 елочные игрушки времен СССР за 450 рублей.

Петербуржцы в этом году интересовались советскими игрушками в 2 раза активнее, чем в прошлом. Покупка изделия обойдется горожанам в среднем в 500 рублей, а целый набор украшений можно приобрести за 800 рублей.

Спрос на винтажные украшения для елки в Москве этой зимой вырос на 73% по сравнению с прошлой, а стоимость наряда для елки составила в среднем 500 рублей. Кроме того, пользователи сайта размещают на продажу не только единичные экземпляры, но и советские игрушки в наборе