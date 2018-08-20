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Email-маркетинг остаётся самым эффективным каналом продвижения

Email-маркетинг генерирует компаниям, которые его используют, наибольший ROI (коэффициент окупаемости инвестиций в рекламу). Об этом свидетельствуют результаты исследования Campaign Monitor, в ходе которого были опрошены более 200 маркетологов и 25 ведущих экспертов.

Email-маркетинг назвали самым эффективным каналом продвижения 59% респондентов. Для 21% опрошенных лучший ROI обеспечивают соцсети, для 15% — медийная реклама, 5% — видеореклама, 1% — SMS-рассылка.

Как результат, 25% маркетологов планируют значительно увеличить расходы на email-маркетинг в 2018 году.

Что касается такого важного аспекта, как персонализация, то 39% опрошенных заявили, что никогда не персонализируют свои рассылки, а 21% — никогда не сегментируют аудиторию. При этом 96% респондентов считают, что использование этой тактики может повысить эффективность email-маркетинга.

«Email-маркетинг по-прежнему король цифрового маркетинга. Множество более современных способов продвижения пытается свергнуть его с трона, но безрезультатно», — отмечается в исследовании.

«Время перейти на личности. Email-маркетинг работает лучше всего, когда каждому клиенту предлагается индивидуальный подход, подобранные специально для него контент и предложения», — поясняют в Campaign Monitor.

Новые технологии, такие как чат-боты, искусственный интеллект и прямые трансляции, о которых любят говорить лидеры мнений, на сегодняшний день практически не используются — маркетологи пока не готовы в них инвестировать. Лишь 10% респондентов заявили, что планируют задействовать эти инструменты в следующем году.

Автор: Анна
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