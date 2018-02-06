Эмин Агаларов и Валерия запускают сервис по доставке еды NoSecret ByValeria

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов совместно с продюсером Иосифом Пригожиным и его женой певицей Валерией запускают сервис по доставке еды NoSecret ByValeria, сообщает RNS.

«Мы запускаем линию здорового питания NoSecret ByValeria — в партнёрстве с Иосифом Пригожиным и Валерией. Это сервис по доставке еды, с 1 февраля он работает в тестовом режиме. Клиент заказывает трёхразовое здоровое питание — со специально подобранными параметрами по количеству калорий, с учётом вкусовых предпочтений, ему привозят его на дом», — рассказал Эмин Агаларов.

Он уточнил, что на первом этапе сервис будет работать только в Москве.

«Первоначально мы планируем инвестировать в проект полмиллиона долларов», — сказал он.

Эмин Агаларов отметил, что на этапе тестирования этим проектом управляет компания «Доставка фуд», но в самом ближайшем будущем в партнерстве с Иосифом и Валерией будет создана отдельная компания — «Гуд фуд стайл».