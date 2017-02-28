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Эмодзи повышают эффективность push-уведомлений

Мобильные маркетологи могут увеличить показатели открытия push-оповещений на 85%, используя эмодзи. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Leanplum и App Annie.

Обычные текстовые push-уведомления открывают 2.44% пользователей, а те, которые были украшены эмодзи, уже 4.51%. Данные были получены на 5 тысячах кампаний по рассылке оповещений, в рамках которых было отправлено 2.6 млрд сообщений.

Закономерность была подмечена и другими маркетологами - в 2016 году активность использования эмодзи увеличилась на 163%, в сравнении с 2015 годом.

В отчете указано, что человеческий мозг распознает смайлики как лица настоящих людей. Это заложено в глубине сознания и не поддается контролю. Благодаря эмоциональному воздействию сообщение становится более интересным для пользователя.

Интересно, что наибольшее влияние эмодзи оказали на пользователей Android - они начали открывать оповещения на 135% чаще. Владельцы устройств на iOS повысили активность лишь на 50%. Аналитики полагают, что причиной тому может быть короткий срок видимости оповещений под iOS.

Автор: Игорь Назаров
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