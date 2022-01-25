Эстетика поколения Z: самые популярные субкультуры на YouTube

Все больше брендов фокусируют свое внимание на поколении Z — сегодня это та сила, которую нужно брать в расчет. Родившиеся с середины 1990-х по начало 2010-х годов — самое многочисленное поколение: это почти треть населения земного шара.

«Зеты» родились со смартфоном в руках, цифровые технологии окружают их с самого детства, а интернет — неотъемлемая часть их жизни. Чтобы установить контакт с поколением Z, следует понимать, что им движет. В этой статье разберем, как «зеты» формируют и подпитывают свою идентичность, экспериментируя с наиболее популярными субкультурами последних лет в онлайн-пространстве.

Рассвет эстетики

Люди поколения Z еще молоды, они активно ищут себя и находят новые способы самовыражения онлайн и офлайн через эстетические стили (aesthetics) — своеобразные субкультуры, которые строятся в основном на визуале. Интернет и социальные сети во многом способствуют этому, и YouTube не является исключением. Видео о многочисленных эстетических стилях с 2015 года набрали на YouTube более миллиарда просмотров.

«Это поколение занимается созданием гипернишевой идентичности. И это происходит на очень глубоком уровне, проникая во все сферы жизни». Аманда Бреннан, специалист по социальным тенденциям на YouTube.

Сопоставив ключевые слова и названия видео с материалами Aesthetics Wiki, YouTube проанализировал распространенность различных эстетических стилей. Расскажем о наиболее популярных из них за последние два года.

«Темная академия»: тайные общества для образованных

Популярность видео со словами «Dark academia» начала расти еще во время первого локдауна весной 2020 года. В начале 2021 года такие видео набирали по восемь миллионов просмотров.

У «темной академии» атмосфера готического детектива о запутанном убийстве в колледже. Любовь к истории литературы, страсть к образованию и слабость к неоготической архитектуре сочетаются со стилем преппи в одежде.

Главная черта адептов этого стиля — романтизация гуманитарных наук: интерес к классической литературе, греческому или латыни, искусству, поэзии и моде Западной Европы. «Темный» в названии означает легкую склонность к необычному и незаконному: головоломкам, опасности, культам и секретным клубам. Это как если бы Хогвартс объединили с тайными обществами.

Коттеджкор: эстетика простой жизни

Коттеджкор олицетворяет простую жизнь. Отличный пример — альбом-сюрприз Тейлор Свифт Folklore, который вышел в разгар пандемии. Приверженцы такой «деревенской» эстетики любят изделия ручной работы, свечи, цветочные композиции и приглушенные природные тона в одежде. В 2020 году ролики со словом «коттеджкор» в заголовке в сумме набрали 50 миллионов просмотров. Интерес к стилю продолжает расти.

Бардкор: средневековая интерпретация современных баллад

Бардкор — это музыкальный жанр, который аранжирует современные поп-песни, такие как «What is Love», «Pumped up Kicks» или «Astronomia», чтобы они звучали в средневековом и «старинном» стиле. В некоторых песнях также есть переписанные версии оригинальных текстов с использованием архаизмов, чтобы они звучали более аутентично средневеково.

Популярность таких видео на YouTube начала стремительно расти в апреле 2020 года. Интересно, что в декабре 2019 вышел сериал «Ведьмак» и за несколько зимних месяцев люди настолько прониклись музыкальным стилем персонажа-барда Лютика, что во второй половине 2020 года ролики «бардкор» набирали по 20 миллионов просмотров. Однако в 2021 году ажиотаж закончился, и в среднем на каверы в средневековом стиле приходится по пять миллионов просмотров.

Royalcore: королевская роскошь с элементами готики

Стиль Royalcore немного похож на «темную академию», но вращается вокруг эстетики знати, а не интеллигенции. Он стал популярным благодаря историческому сериалу Netflix «Корона», но сам стиль более декадентский. Представьте роскошь в духе фильма «Мария Антуанетта» 2006 года, но с элементами готики. На YouTube ролики, посвященные этому эстетическому стилю в 2021 году набирают около трех миллионов просмотров.

Y2K: ностальгия по двухтысячным

Y2K — это субкультура, которая опирается на моду и оптимизм конца 1990-х — начала 2000-х. Этому времени был присущ мечтательный футуризм и вера в новое технологичное будущее с его безграничными возможностями.

Мода была очень многогранной: от стиля «фанатка бойз-бэнда» до спортивных костюмов Juicy Couture эпохи Пэрис Хилтон. Надувная мебель, ботинки-луноходы, синтетическая одежда и прически, вдохновленные пришельцами, — лишь некоторые признаки времени, когда праздновалось начало тысячелетия.

Этот стиль используют креаторы, дизайнеры, любители моды и другие пользователи соцсетей. ​​Мода, макияж, прически и аксессуары из нулевых стали массовыми трендами на YouTube и других платформах. Сюда же можно отнести любовь к ироничным мемам, вдохновленным этим стилем, и ностальгию по поп-культуре 2000-х годов.

Зачем разбираться в эстетических стилях

Эстетика — неотъемлемая часть жизни поколения Z. Чтобы понять «зетов», нужно разбираться в нишевых темах, которые им интересны. Субкультуры важны хотя бы потому, что немало контента на эту тему создается и потребляется онлайн. Это огромный мир, который влияет на формирование идентичности, идей и интересов современной молодежи. Чтобы установить контакт с «зетами», брендам важно общаться с ними на одном языке, и субкультуры играют в этом очень важную роль.