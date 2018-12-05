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Эстонцы разработали беспилотного курьера с роборукой

Эстонская компания Cleveron представила беспилотник-курьер под названием Lotte, который оборудован роборукой, позволяющей ему самостоятельно раскладывать посылки по постаматам.

Робомобиль Lotte может автоматически доставлять почтовые отправления, адресованные физлицам и бизнесам. Робокурьер использует роботизированную руку, которая помещает доставленную посылку в запирающийся шкафчик для подбора посылок. Робот сможет также доставлять посылки в почтовые ящики и большие автоматизированные уличные шкафы для выдачи посылок.

«Робот-курьер заменит человеческий труд, что сделает доставку „последней мили“ дешевле, — говорит CEO Cleveron Арно Кутт (Arno Kutt). — Это, в свою очередь, поможет еще больше увеличить сегмент интернет-торговли — она станет менее дорогой (мы снимем необходимость в трудовых затратах), а также чрезвычайно удобной (посылки будут ожидать вас в вашем постамате)».

Системы автономной доставки могут оказаться очень полезными для ритейлеров, которые сталкиваются с растущими расходами на курьерскую доставку в последние годы. Amazon, например, столкнулся с удвоением расходов на доставку в период с 2015 по 2017 год, достигнув $21,7 млрд.

Автор: Анна
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