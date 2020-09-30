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Эту стену не закрасят: Ozon приглашает уличных художников оформить пункты выдачи заказов

Интернет-площадка Ozon приглашает уличных художников расписать пункты выдачи заказов. Победители открытого конкурса смогут реализовать творческие идеи на стенах более 100 пространств в городах, где есть пункты выдачи Ozon.

Проект Ozon Ballon начнется в сентябре и продлится год — отбор участников и реализация проектов проходит каждый месяц.

Отправить заявку и принять участие в отборе можно на странице Ozon Ballon — достаточно загрузить файл с эскизом росписи и указать контактные данные. Ограничений по стилю и опыту художника нет. Приём заявок закрывается в последний день каждого месяца, результаты будут известны не позднее 15-го числа. Ozon даст обратную связь каждому участнику конкурса в течение двух недель после отправки.

Победители конкурса смогут не только реализовать творческие идеи в пространствах Ozon с авторской подписью — рисунки, покорившие наши сердца, попадут на мерч. Материалы и инструменты для творчества также предоставит Ozon. А в качестве приятного бонуса — 4 000 рублей на покупки на площадке.

«В этом году команда бренда Ozon меняет восприятие пунктов выдачи заказов. Ранее мы провели ребрендинг, который дал компании новый визуальный язык и уже изменил отношение пользователей с Ozon. Следующий шаг — превратить точки Ozon в креативные пространства и поддержать локальные арт-комьюнити, открыть новых художников, в том числе в регионах. Благодаря проекту Ozon Ballon работы уличных художников увидят десятки тысяч клиентов Ozon — пункты выдачи заказов превратятся в настоящие выставочные пространства», — говорит Мария Кутузова, бренд-директор Ozon.

Автор: Анна
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